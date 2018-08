Google og Facebook slår ned på lovlig marihuana Legaliseringen af hash breder sig, men tech-giganterne har de seneste måneder gjort livet svært for branchen.

De har store problemer med at få styr på terror, racisme, fake news og meget andet uvæsen, der florerer på Facebook, YouTube og Googles andre tjenester.

Men på et punkt går det tilsyneladende ganske godt med at få renset ud: marihuana.

Pot er de senere år blevet lovligt i stadig flere amerikanske stater. I mere end 60 pct. af dem kan man i dag lovligt dyrke, forarbejde, sælge og indtage den euforiserende plante.

Der er store penge i branchen. De seneste vurderinger lyder, at industrien i løbet af de kommende ti år vil nå op på en omsætning på 360 milliarder kroner, skriver erhvervsmagasinet Forbes.

Men virksomhederne har alvorlige problemer med at gøre reklame for deres produkter. Hverken Facebook eller Google, der tilsammen sidder på 73 procent af det amerikanske marked for digitale reklamer, vil acceptere annoncer for marihuana eller relaterede produkter.

Og de seneste måneder har industrien oplevet, at der bliver slået ekstra hårdt ned.

Green Flower Media fra Californien har lagt hundredvis af videoer op på YouTube, der ejes af Google. Videoerne er blevet set millioner af gange, oplyser selskabets direktør, Max Simon, i The Guardian.

Men pludselig, for et par måneder siden, besluttede YouTube at udrense cannabis. Max Simons kanal forsvandt simpelthen uden forklaring.

Simons ser det som en reaktion på, at tech-giganterne bliver udsat for en storm af kritik på en række andre områder og gerne vil være på den sikre side.

Først ville de gerne have pengene

Selv om hash er blevet lovligt i det meste af USA, er det stadig forbudt i langt de fleste andre lande, de to virksomheder opererer i.

Og deres tjenester er indrettet sådan, at de må vælge en linje, der gælder i hele verden.

Uanset hvor de lægger linjen, vil de enten promovere ulovligheder og/eller spænde ben for helt legale virksomheders forretninger.

Tyler Browne, ejer af The Cloud Vapor Store, har også mærket, at Google har skruet bissen på. Han sælger blandt andet urteforstøvere, der ofte bruges til at ryge pot, og reklamerede for varerne gennem Google Adwords.

»Vi brugte så mange penge på Google Adwords, at de faktisk gav os en kontoansvarlig. De jokede med, at de godt vidste, hvad produkterne skulle bruges til, men gav os gode råd om, hvordan vi kunne komme omkring det ved at kalde det noget andet«, siger Tyler Browne i Forbes.

Men en skønne dag blev kontoen lukket uden varsel. Den før så tilgængelige kontoansvarlige kunne han ikke længere komme i kontakt med, og hans klager var for døve øren.

Bandlyst på livstid

Facebook forsøger også at komme af med potten på deres platform. I en sådan grad, at det er gået ud over California Bureau of Cannabis Control – den officielle myndighed, der regulerer delstatens industri.

»Det har alvorlige konsekvenser. Advokater, iværksættere og forretningsfolk i branchen bruger bureauets facebookside til at holde sig orienteret om kommende møder og til at få hurtig adgang til delstatens lange og komplicerede regler for branchen«, skriver Marijuana Moment, et nyhedsmedie, der har specialiseret sig i potindustrien.

Marijuana Moments egen facebookside er også slettet uden nogen forklaring, ganske som konkurrenten Marijuana Business Dailys.

Kyle Porter, chef for CMW Media, der laver reklamer for virksomheder i potindustrien, troede, han var på den sikre side, da han gjorde reklame for noget hydroponisk udstyr, der ofte – men ikke udelukkende – bruges af cannabisfarmere.

Men han blev udelukket fra Facebook på livstid.

»Enhver kan forestille sig, hvor ødelæggende det er for en professionel reklamemand«, siger han til The Guardian.