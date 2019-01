Pushere overtog lejligheden via beboerens NemID og bruger den som salgscentral

Det digitale nøglekort gør socialt sårbare mere udsatte for misbrug. Forening for psykisk syge foreslår større brug af økonomisk værgemål.

For langt de fleste danskere har NemID gjort nogle af tilværelsens trivielle sider en del lettere.

Men der er grupper i samfundet, som er blevet endnu mere udsatte efter indførslen af det digitale nøglekort, der giver adgang til alt fra netbank til hele vores kommunikation med det offentlige.

Organisationen for psykisk syge, Sind, kvindekrisecentre og hjælpeorganisationer for hjemløse og narkomaner beretter samstemmende om, hvordan svindlere, narkopushere og voldelige mænd har fået en meget større bane at spille på, når de tvinger deres ofre til at udlevere kode og nøglekort til NemID.

Med koderne i hånden kan de ikke bare tømme kontoen, men også optage banklån i offerets navn. Mange af de kvinder, der søger hjælp i et krisecenter, har oplevet, at ægtefællen på deres vegne har godkendt skilsmisse eller afskrevet forældremyndigheden.

»Det sker ofte. I to af vores sager opdagede kvinderne sågar, at partneren drev virksomhed i deres navn, da politiet indkaldte dem til afhøring om svindel, der var begået i ’deres’ firma«, fortæller Flora Gosh, direktør for LivaRehab og krisecenteret LivaShelter.

Voldelige partnere har fulgt med i kvindernes sundhedsjournaler, som har givet oplysninger om, hvor de bliver behandlet. Andre kvinder er blevet nægtet kontanthjælp, fordi de til deres egen overraskelse står som ejer af en dyr bil.

Pushere overtog lejligheden via NemID

I De Hjemløses Landsorganisation, Sands, afdeling i Aarhus hjælper Christina Strauss lige nu en bruger, hvis bolig blev overtaget af pushere, som lovformeligt registrerede overtagelsen via NemID.

»Lejligheden bliver brugt som salgscentral, mens brugeren er flyttet ind på et forsorgshjem. Mine kollegaer har flere lignende sager«, fortæller Christina Strauss.

I princippet hæfter man ikke for en digital signatur, som man ikke selv har sat, ganske som når en fysisk underskrift bliver forfalsket. Men Højesteret afgjorde i sidste uge, at to udsatte mænd alligevel hæfter for lån, der blev optaget af henholdsvis en narkopusher og en svindler, fordi de har udvist en høj grad af uagtsomhed ved at udlevere kode og nøglekort.

I Sind forslår landsformand Knud Kristensen, at man i højere grad fratager psykisk og socialt sårbare råderetten over NemID.

»Mit bud på det vil være, at man overvejer at beskytte de her mennesker ved at underlægge dem et økonomisk værgemål med delvis fratagelse af råderetten«, siger Knud Kristensen.

Det er en ny ordning, som er lettere at komme ind under, og som er mindre indgribende end umyndiggørelse. Blandt andet bevarer man sin stemmeret, forklarer Knud Kristensen.

Ministeren: Pas godt på dine koder

Innovationsminister Sofie Løhde, der har det politiske ansvar for NemID, forholder sig i et skriftligt svar ikke til det løsningsforslag, men finder det »dybt umoralsk og forkasteligt at udnytte og stjæle fra dem, der har det allersværest«.

»Vi kan desværre aldrig sikre os 100 procent mod misbrug og svindel. Og sagerne her viser, hvor vigtigt det er, at man passer godt på sine koder«, skriver ministeren.

Politiet har samlet sager om it-kriminalitet i et landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet, LCIK, for at få overblik over udviklingen på tværs af politikredse. Men enheden er kun seks uger gammel og har endnu ikke et overblik over, om NemID har øget mulighederne for misbrug.