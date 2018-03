Små pupiller og muskelkramper i hele kroppen: Eksspion blev forgiftet af russisk nervegift fra den kolde krig Den tidligere russiske spion og hans datter blev forgiftet med kemikaliet Novichok, som russerne udviklede under den kolde krig, viser den seneste efterforskning. Kemikaliet virker ved at overophede nervesystemet og fremkalde kramper over alt i kroppen.

Der er nu en stærk mistanke om, at det var Rusland, som stod bag det spektakulære giftangreb på den russiske eksspion Sergei Skripal og hans datter Yulia i den sydengelske by Salisbury søndag 4. marts, hvor de to familiemedlemmer stadig er kritisk syge.

Det er fordi, at musklerne i øjets linse under påvirkning af Novichok vil trække sig helt sammen og aldrig slappe af Jan Steen Jensen Kemiker og specialkonsulent Beredskabsstyrelsen

Mistanken til Rusland er blevet endnu stærkere, da den engelske efterforskning har kunnet afsløre, at far og datter er blevet forgiftet med nervegiften Novichok, som blev udviklet og fremstillet i Sovjetunionen under den kolde krig i 1970’erne og 1980’erne.

»Novichok er en gruppe af nervegifte, som russerne eksperimenterede med under den kolde krig. De virker som andre nervegifte, men de har en anden kemisk struktur. Det betyder, at de ikke står på FN’s liste over kemiske kampstoffer, som man ikke må oplagre og producere. Det vil sige, at man ikke vil opdage Novichok under en inspektion hos russerne, for man vil ikke lede efter det«, siger kemiker og specialkonsulent Jan Steen Jensen fra det kemiske beredskab hos beredskabsstyrelsen, som er ekspert i kemiske kampstoffer.

Gift sender nervesystemet på overarbejde

Novichok er ikke til at spøge med og virker fuldstændig som andre nervegifte som for eksempel de potente nervegasser Sarin og VX.

»Novichok går ind og hæmmer et enzym i kroppens nervesystem. Det får den konsekvens, at nervecellerne aldrig vil slappe af og hele tiden vil være tændt. Det svarer lidt til et elektrisk system, som bliver overbelastet, fordi det får for meget strøm«, siger Jan Steen Jensen.

Da det er nerverne, der styrer musklerne, så vil overtændingen af nervesystemet betyde, at kroppens muskler vil gå i krampe, fordi musklerne hele tiden vil forsøge at trække sig sammen. Det vil gå ud over både hjerte- og lungefunktionen og vil inden for ganske kort tid kortslutte de to vitale organer. Hvis dosen af Novichok er høj nok, vil døden indtræde efter ganske kort tid.

Pupillerne bliver små

Et andet symptom på, at man er blevet forgiftet med Novichok er, at pupillerne vil trække sig sammen og blive ganske små.

»Det er fordi, at musklerne i øjets linse under påvirkning af Novichok vil trække sig helt sammen og aldrig slappe af«, siger Jan Steen Jensen.

Den primære vej til at blive eksponeret for den potente nervegift går formentlig gennem åndedrætsorganerne, men Novichok kan også blive optaget gennem huden, hvor det ifølge Jan Steen Jensen formentlig vil tage længere tid, før nervegiften får adgang til nervesystemet og kan udrette de voldsomme skader på kroppens organer.

Hemmelig virkningsmekanisme

Men den danske ekspert understreger også, at man faktisk ved ganske lidt om Novichok sammenlignet med andre nervegifte som for eksempel nervegasserne Sarin og VX.

»Da Novichok blev lavet i Sovjetunionen under den kolde krig, så ved verdens videnskabsfolk og eksperter kun ganske lidt om, hvordan nervegiften virker i detaljer, og hvor hurtigt den for eksempel bliver optaget i kroppen gennem huden. Der findes blot en masse rygter om, hvor effektiv og stærk nervegiften er, og det kan svinge fra, at den er mere potent end andre nervegifte til den er svagere«, siger Jan Steen Jensen.