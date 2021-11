8 spørgsmål til eksperterne: »Det tredje vaccinestik er ikke blot en vedligeholdelse af det nuværende immunforsvar. Det gør det endnu stærkere«

Med stigende smitte, nye indlæggelser og øget pres på landets sygehuse anbefaler Sundhedsstyrelsen nu et tredje stik – en såkaldt booster – til alle voksne over 18 år, seks måneder efter de er færdigvaccineret. Styrelsen vurderer, at vaccinen er det vigtigste værktøj til at få kontrol med epidemien.

Politiken har spurgt de to viruseksperter, postdoc Mike Bogetofte Barnkob (MBB) fra Syddansk Universitet og professor Søren Riis Paludan (SRP) fra Aarhus Universitet om, hvad vi skal forvente os af det tredje stik med de to rna-vacciner fra Pfizer og Moderna.