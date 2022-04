Danske forskere opdager skæbnesvanger gendefekt hos grønlandske børn

Et hold danske forskere har opdaget en sjælden genfejl hos inuitbørn, som gør dem ekstremt sårbare over for virusinfektioner og børnevacciner med levende virus. Den opsigtsvækkende opdagelse startede med en svært syg grønlandsk dreng indlagt på Rigshospitalet.