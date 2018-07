Her er 5 danske opfindelser, som får kasseapparaterne til at ringe Når almindelige borgeres opfindelser kan blive en milliardforretning

Et brætspil.

Opfundet ved et tilfælde

Mange drømmer om at lave et brætspil, som sælger i hele verden.

Den drøm blev til virkelighed for tømrer Mikkel Bertelsen, da han sad på terrassen og rodede med nogle magneter, noget pap og en tusch. Magneten faldt igennem et hul i pappet og fangede en anden magnet med lyden klask. Ideen til et brætspil var født og blev til spillet ’Klask’.

Derfra er det gået stærkt: Tømreren fik design- og varemærkebeskyttet brætspillet og har lavet en licensaftale med den finske virksomhed Competo. Der er indtil videre solgt 300.000 Klask-spil på verdensplan.

En løftestol

Løft mig op, stol

Det er ikke en god oplevelse at sidde på en stol, som braser sammen, og man pludselig ligger nede på gulvet så lang som man er.

Men tænk hvis man kunne gøre det omvendt. Få en stol til at rejse sig fra jorden igen og få et ældre og gangbesværet menneske tilbage på benene igen. Sådan en stol har opfinder og ingeniør Anders Løkkegaard opfundet.

Det er en mobil og batteridrevet løftestol, der bliver markedsført under navnet ’Raizer’ og udfylder et hidtil udækket behov hos plejepersonaler. Den selvrejsende stol er licenseret til den danske virksomhed Liftup og solgt i 7.000 eksemplarer.

En skybrudsventil

Fik ideen ved et skybrud

Den 2. juli 2011 oplevede hovedstadsområdet et historisk skybrud, hvor arkitekt Cathrine Leth ligesom så mange andre fik oversvømmet sin kælder.

Den trælse oplevelse inspirerede hende til i samarbejde med sin arkitektkollega Poul Erik Christensen at opfinde en skybrudsventil, der kan monteres direkte på et nedløbsrør, som ved massivt regnvejr vil lede de store mængder regnvand ud i terrænet og dermed skåne både kloaksystemet og kælderen for vand.

Opfindelsen blev licenseret til virksomheden Plastmo og er i handlen nu.

En køkkenvaskskraber

Skuespiller blev træt af den snavsede vask

Du kender ham nok bedst fra tv-serien ’Forbrydelsen’, filmen ’Klassefesten’ eller radioprogrammet ’Mads og monopolet’. Men skuespiller Nicolaj Kopernikus er også opfinder og har i sit værksted opfundet køkkenvaskskraberen ’Scrape’, som nu bliver solgt i mange butikker.