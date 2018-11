Forskere vil blænde ned for solen i kamp mod klimaforandringer

En gruppe amerikanske forskere foreslår nu en usædvanlig vej frem i kampen for at stoppe den globale opvarmning. Planen er at sprøjte kemikalier op i Jordens atmosfære for at dæmpe solens stråler.

Det er en gruppe forskere ved Harvard og Yale, der står bag den sindrige plan.

De har offentliggjort resultaterne af deres forskning på hjemmesiden Environmental Research Letters.

Her fremgår det, at man vil kunne sænke tempoet for den globale opvarmning med 50 procent ved hjælp af såkaldt 'stratosfærisk aerosol indsprøjtning'.

Det indebærer, at man sprøjter store mængder sulfatpartikler ud i Jordens atmosfære i knap 20 kilometers højde.

Det kan ifølge forskerne ske ved hjælp af specialdesignede fly, balloner eller en form for kanoner.

Teknologien er endnu ikke prøvet af i praksis. Samtidig er der ikke udviklet noget fartøj, der ville kunne udføre teknologien.

Forskerne understreger dog, at det hverken vil være ekstraordinært svært eller dyrt, at 'udvikle et nyt fartøj til formålet med en stor kapacitet'.

Forskerne vurderer, at det vil koste omkring 3,5 milliarder dollar at udvikle systemet inden for de næste 15 år. Derefter vil det koste 2,25 milliarder dollar om året over en 15-årig periode.

Forskerne understreger dog samtidig, at systemet fortsat er 'hypotetisk'.

»Vi forholder os ikke til, hvorvidt teknologien er ønskværdig. Vi viser blot, at en hypotetisk implementering af programmet - omend meget usikker og ambitiøs - om 15 år og frem vil være både teknisk mulig og bemærkelsesværdigt billig«, lyder det i rapporten.

Planen indebærer dog flere risici. Således kan programmet blandt andet få store konsekvenser for jordbruget over hele verden, føre til tørke eller ekstremt vejr.

