Henrik Føhns: Tech er de hvide mænds verden Europæiske techvirksomheder klarer sig godt, men de har ondt i ligestillingen.

Igen i år slog den europæiske techbranche en ny rekord, hvad angår at tiltrække investeringer og lave gode børsintroduktioner.

Branchen tiltrak 151 milliarder kroner i risikovillig kapital, og der var fire virksomheder, som opnåede en værdi på over de magiske 5 milliarder dollars (33 milliarder kroner) ved en børsintroduktion.

Den lysende stjerne var naturligvis den svenske musikstreamingtjeneste Spotify, som trods hård konkurrence fra verdens største virksomheder som Apple, Google og Amazon opnåede en børsværdi på 174 milliarder kroner.

Alt dette og mere til kan man læse i den dugfriske udgave af årsrapporten ’The State of European Tech’, som den britiske investeringsfond Atomico udgiver i samarbejde med den finske festival for tech-startups Slush, der finder sted hvert år i starten af december i Helsinki. Rapporten er baseret på analyse af data hentet hos en række samarbejdspartnere, såsom LinkedIn, London Stock Exchange, Stack Overflow, The European Investment Fund med flere.

Hvid skyggeside

Men de fine økonomiske resultater har en skyggeside, som rapporten fremhæver for første gang i de fire år, den er blevet udgivet. Den europæiske techbranchen er stor, i fortsat vækst og meget kreativ, men den består næsten udelukkende af hvide mænd.

93 procent af den risikovillige kapital, som blev investeret i branchen i 2018, gik til virksomheder, der har en ledelse bestående udelukkende af mænd.

Ifølge techrapporten har 46 procent af kvinderne i branchen følt sig diskrimineret, på trods af at 75 procent af besvarelserne på Atomicos undersøgelse betragter deres virksomhed som værende inkluderende for forskellige køn og racer. Hvis der er et problem, er det hos ’de andre’, synes tankegangen at være.

Det har fået Atomico til at lave en ekstra rapport til årets Slush-festival, der samler mere end 15.000 folk fra techbranchen til to dages foredrag og networking i Helsinki. Festivalen har en code of conduct for deltagere, der kan bortvises, hvis de har »verbale kommentarer, der forstærker dominerende sociale strukturer, er relateret til køn, kønsidentitet og udtryk, seksuel orientering, handikap, fysisk udseende, kropsstørrelse, race, alder eller religion«. Bevidst intimidering og uopfordret fysisk kontakt kan også medføre bortvisning fra festivalen, som også går op i bæredygtighed og cirkulær økonomi. Alt i alt det perfekte politisk korrekte miljø at lancere rapporten ’Diversity and Inclusion in Tech’ i.

Derfor er det vigtigt

Rapporten rummer en række vejledende råd for diversitet og inklusion (D&I) i virksomheder.

Først og fremmest skal der skabes et fælles vidensniveau for D&I i virksomheden, som skal munde ud i et D&I-dokument, der skal danne grundlag for en decideret D&I-strategi. Strategien skal gennemsyre ansættelsesprocedurer og alle generelle forhold i virksomheden, for eksempel sammensætningen af teams og den sociale omgangsform. Retningslinjerne giver også råd om godt produktdesign, som inkluderer brugere og kunder med handikap.

Man kan læse om retningslinjerne på inclusionintech.com.