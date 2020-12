En af verdens førende It-advokater: Facebook overtræder ingen internationale regler. Hvis man er utilfreds, må man boykotte

Amnesty International angriber Facebook og Google for meddelagtighed i Vietnams censur og undertrykkelse af kritikere af det kommunistiske parti. Har de ret?

»Det er en lidet flatterende rapport, set med Facebook og YouTubes øjne. Man skal selvfølgelig passe på, for Amnesty kan somme tider overdrive lidt, men hvis bare halvdelen af det, interviewpersonerne siger, er sandt, så er det virkelig uhyggeligt, hvad der sker på de sociale medier i Vietnam. Men anklagen mod Facebook og Google for at være regeringens lakajer er at gå over stregen. Det er klart, at de tjener en masse penge i Vietnam og gerne vil blive ved med det. Men det betyder ikke, at de aktivt medvirker til den censur og fængsling af systemkritikere, der bliver beskrevet. Det har jeg virkelig svært ved at forestille mig, at de skulle have nogen interesse i«.

Amnesty argumenterer for, at når Facebook har tilsluttet sig FN’s retningslinjer for menneskerettigheder, så kan de ikke bare forsvare sig med, at de følger den lokale lovgivning. Er det rigtigt?