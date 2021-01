Kampklare politikere er klar til at løbe risikoen for, at Google blokerer søgeadgangen i Danmark

På tværs af blokkene på Christiansborg er der stemning for at tage kampen op med Google og kræve betaling til danske medier for de artikler, der kommer frem i Googles søgeresultater.

Google nægter imidlertid at betale for at vise links og korte uddrag. I Spanien, hvor lovgivningen kræver betaling til medierne, har Google blokeret for spaniernes mulighed for at søge. Australien er på vej med tilsvarende lovgivning, og her truer Google med også at lukke ned. Også Facebook truer med blokere mediernes mulighed for at sende nyheder ud på platformen, hvis de skal betale for det.