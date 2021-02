Google kommer ud af 2020 med stort milliardoverskud

Det amerikanske selskab Alphabet, der ejer Google og YouTube, kom ud af 2020 med et overskud på 40,3 milliarder dollar, svarende til 249 milliarder kroner. Det er en fremgang på 17 procent i forhold til 2019, viser Alphabets årsregnskab.

Selskabets omsætning, der i en årrække er steget med cirka 20 procent, steg kun med 12,8 procent i 2020. Det er den laveste stigning i selskabets omsætning siden finanskrisen i 2009, skriver nyhedsbureauet AFP.

Fakta Alphabet Alphabet, der er selskabet bag Google, er på 20 år blevet til et af verdens største internetfirmaer: Google blev stiftet af de amerikanske ph.d.-studerende Larry Page og Sergey Brin i september 1998.

Google var oprindeligt kun en algoritme, der lod brugere søge på internettet. Efterfølgende kom flere og flere tjenester på.

Firmaets hovedsæde bliver kaldt Googleplex og ligger i byen Mountain View i den amerikanske delstat Californien.

Ud over at være en søgemaskine på internettet tilbyder Google nettjenester inden for e-mail (Gmail), oversættelse (Google Translate), kort/navigation (Google Earth og Google Maps), arbejde/produktivitet (Google Docs, Sheets og Slides) og meget mere.

Efter en intern omstrukturering i 2015 er Google i dag ejet af firmaet Alphabet, der ledes af de to Google-stiftere, Larry Page og Sergey Brin. Vis mere

Den lavere vækst skal ses i lyset af en svær tid under den første nedlukning i foråret, hvor Alphabet i andet kvartal måtte notere den første tilbagegang i omsætning i virksomhedens historie.

God afslutning på året

Alphabet henter 80 procent af sine indtægter fra reklamer på Googles søgemaskine samt andre tjenester, herunder Gmail og YouTube. Desuden tjener selskabet penge på apps til smartphones i Google Play, Chromecast og Google Play Music.

Derudover har Alphabet et forretningsområde inden for cloud-tjenester, hvor man kan få opbevaret for eksempel data, der kan tilgås på nettet. Det er indtil videre en dårlig forretning, da det har givet store milliardtab de seneste år. I 2020 gav Google Cloud et underskud på knap 35 milliarder kroner.

Alphabet fremhæver i regnskabet, at selskabet fik en god afslutning på 2020. I fjerde og sidste kvartal af 2020 var det blandt andet de mange reklameindtægter hos Google, der fik overskuddet til at vokse, skriver AFP. I fjerde kvartal steg overskuddet således med cirka 50 procent.

Selskabet, der blot er lidt over 20 år gammelt, har over 132.000 ansatte på verdensplan. Google har siden 2006 ejet videotjenesten YouTube. Det var en intern omstrukturering i 2015, der gjorde, at Google i dag ejes af Alphabet, der ledes af de to Google-stiftere, Larry Page og Sergey Brin.

Selskabets har hovedsæde i den amerikanske delstat Californien.

ritzau