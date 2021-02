Facebook: 'Genåbningsgruppen' er nu lukket

Facebookgruppen ’National genåbning 15. februar’ virker helt åbenlyst i strid med Facebooks politik, erkender den nordiske kommunikationsdirektør Peter Münster. Få timer efter Politikens henvendelse blev gruppen lukket ned. Men først derefter.

»Vi tillader ikke folk at dele indhold, som kan få andre til at tænke, at corona ikke er en rigtig pandemi, at det ikke er noget, jeg kan blive rigtig syg af, eller at det sikkert nok at gøre, som vi plejer«, siger Peter Münster.