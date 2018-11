Chefredaktøren: Nedim Yasar har forlænget statens lange arm og givet den en folkelig kraft Det tragiske mord på Nedim Yasar udstiller de rå banders tiltagende magtesløshed og desperation over for en stat, de aldrig vil kunne slå.

Alt det rigtige er i denne uge sagt om Nedim Yasar. I sit eftermæle er han hævet til symbolet på, at det gode kan vokse ud af selv det ondeste bandemiljø. Har er blevet vores tro på lyset i selv den mørkeste underverden. Han er rollemodellen, vi håber, vil blive efterfulgt af andre unge, der er faret vild i bandernes forhærdede og forløjede broderskab.

Alt det er sagt, og alt det er rigtigt. Ingen kender endnu identiteten på den gerningsmand, der mandag aften på Hejrevej i Nordvest løsnede to skud gennem Nedim Yasars siderude. Ingen kender motivet. Nedim Yasar har i årevis været lagt for et ubønhørligt had i det bandemiljø, han vendte ryggen for seks år siden. Det er der flere grunde til.

Nedim Yasar har i Ungdommens Røde Kors rådgivet ghettoens småbrødre, så de ikke lod sig lokke til at begå kriminalitet per stedfortræder i bandernes navn. Han har revet rygmærker og masker af bandebroderskabet ved i sit radioprogram på Radio24syv at udstille bandernes forkvaklede loyalitetsbegreber. Han har latterliggjort Loyal to Familias symboler ved at placere en nissehue på toppen af LTF-mærket. Og som det sidste i sit unge liv nåede han at færdiggøre en bog, som for altid vil stå som en blinkende advarselstavle for unge på vej ind banderne.

Men Nedim Yasar er symbol på noget større end sin egen løsrivelsesfortælling. Han er symbol på statens kamp mod banderne. En kamp, som politikere og retsvæsen i disse år fører med stadig hårdere hånd og med stadig større succes. Staten har for nylig taget et historisk skridt ved at beslutte en retssag, som en gang for alle skal forbyde og tvangsopløse Loyal to Familia. Staten har i denne uge smidt LTF-leder Shuaib Khan, manden bag sidste års blodige bandekrig i København, ud af landet med en ubetinget udvisningsdom på seks år. Staten har indført zoneforbud mod bandemedlemmer. Staten har fordoblet straffen for bandekriminelle. Staten har gjort deltagelse i exitprogrammer til forudsætning for prøveløsladelse af bandemedlemmer.

Der er i ugens løb blevet sagt meget om bandernes magt. Men ved at omfavne alt det, der reelt truer bandernes eksistens, har Nedim Yasar forlænget og tilført en folkelig kraft til statens lange arm, som i disse år rammer banderne hårdt.

Det har han gjort, når han på sociale medier hylder politiets indsats med et foto af to betjente foran Tivoli ledsaget af ordene: »Godt, I passer på os«. Det har han gjort, når han ligeledes på sociale medier laver sjov med justitsministeren ved at foregive at holde ham i halsgreb. Det har han gjort, når han på Folkemødet på Bornholm bærer rundt på Inger Støjberg.

Nedim Yasar er stadig rollemodel for en generation af unge, der forhåbentlig aldrig lader sig lokke af bandernes sirenesang. Men han er også symbol på en ung mand, der udstillede bandernes tiltagende magtesløshed og desperate kamp mod en stat, der tydeligvis ikke har tænkt sig at give op. Og måske er det i virkeligheden det stærkeste håb efter en uge, hvor et lys i mørket blev slukket.