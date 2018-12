Dømt kunstner: Jeg accepterer byretsdommen over mit værk, men få har forstået, hvorfor det er vigtigt

»Det meste i denne verden udføres med et formål – deri adskiller kunsteners arbejdsproces sig fra mange andres. Kunsten har hverken et undervisningsmæssigt sigte eller behøver at være skabt ud fra en samfundsmæssig interesse. Den har ingen nytteværdi. Kunst skabes af kunstnere og kan sagtens være kunst uden at have noget formål. Kunsten er sig selv. Og uforståelig for mange mennesker, som er opdraget til at tænke i formål«.

Man kan ikke forsikre sig imod en kunst, der »kan gøre ked af det«

Hvad der krænker det enkelte menneske, står ikke til diskussion: Kun den krænkede har ret til at vurdere, om vedkommende oplever sig krænket. Jeg vil således ikke stille mig til dommer over Mikkel Kofods oplevelser af de 2-3 sekunder, han har set af min film.

Hvad en kultur generelt finder krænkende, er til gengæld et fælles anliggende. I vores pornoficerede samtid, hvor det nærmest er umuligt at få dømt en voldtægtsforbryder, afgør retten stadig. hvad der er dekorum.

Derfor bøjer jeg mig naturligvis for den dom, jeg har fået. Samtidig med at jeg fastholder, at man ikke kan forsikre sig imod en kunst, der »kan gøre ked af det«, som Kofod udtrykker det.

For det er kunstnerne og ikke hverken publikum eller loven, der afgør, hvilken kunst der er nødvendig.