Efter byretsdom: Jeg synes ikke, at det er mindre ubehageligt at få tilsendt hævnporno med min far, bare fordi det har fået mærkatet 'kunst'

20. november blev fotografen Suste Bonnén dømt for blufærdighedskrænkelse og for at have krænket sin eksmands privatliv ved at dele pornografisk materiale af ham – ’hævnporno’, som anklageren ved Retten på Frederiksberg kaldte det.

For at spille med helt åbne kort: Eksmanden er min far, og jeg var en af dem, der fik tilsendt det pornografiske materiale.

Det særlige ved sagen er, at Suste Bonnén og hendes forsvarer mente, at scenerne med min far indgik i en kunstfilm, og hun derfor ikke skulle straffes. Retten idømte hende 20 dages betinget fængsel samt at en torterstatning på 10.000 kroner, og dermed har retten vurderet hendes forseelse til at være på niveau med den begået af gymnasieelever, der var involveret i Umbrella-sagen, hvor straffene lød på 20-40 dages betinget fængsel og torterstatninger på omtrent 2.500 kroner.

Det har siden fået medierne til at diskutere, hvor grænsen går mellem kunst og krænkelse. Men diskussionen mangler empati, fordi medierne totalt tilsidesætter hensynet til offeret – det er både sket i den konkrete sag og i den principielle diskussion. Medierne åbner nemlig en dør for, at der kan være tilfælde, hvor det er i orden at undlade at tage hensyn til andre mennesker.

»Hvis jeg gerne vil krænke dig på det groveste, kan jeg gøre det i en kontekst og så sige, at det var et kunstnerisk udtryk. Retten må gå ind og vurdere, om det var det, eller om det bare var en banal krænkelse«, udtalte Trine Baumbach, professor i strafferet ved Københavns Universitet, i nærværende avis, der fandt selve diskussionen så spændende, at der ikke blev til plads til, at offeret kunne at udtale sig.

Professoren og personen, der var dømt for hævnporno, udtalte sig derimod uimodsagt.

Diskussionen fortsatte i Berlingske, hvor en seniorforsker og museumsinspektør og en kunsthistoriker blev bedt om at forholde sig til, hvor grænsen gik. Bemærk, at begge aviser tog diskussionen op, efter at Retten på Frederiksberg allerede havde slået fast, at Suste Bonnéns film var hævnporno.

Også forfatter, foredragsholder og direktør Pouline Middleton stillede spørgsmålet i netmediet POV.International under overskriften ’Hvor går grænsen mellem kunst og krænkelse?’:

»Marina Abramovic har lige haft en video kørende i sløjfe med netop dette motiv på Louisiana, så nogle kunstnere må godt«, undrede Middleton sig.

Men forskellen på Suste Bonnén og Marina Abramovich – den kunstneriske niveauforskel ufortalt – er da så tydelig at få øje på: samtykke. Det har Abramovich, formentlig skriftligt, Suste Bonnén havde det ikke. Tværtimod kom det frem i retten, hvor repræsentanter fra pressen ellers var til stede, at der tre dage før Bonnéns deling forelå et skriftligt forbud.

Den krænkede skal aldrig underordne sine følelser kunstnerens egoistiske ønske om at offentliggøre et værk

Juraen er altså klar, men den moralske grænse er i mine øjne lige så tydelig – og vigtig at drage. Det er ethvert menneskes ret ikke at optræde på film i seksuelt krænkende situationer, hvis vedkommende ikke ønsker det.

Det er indlysende, at det er ubehageligt, at der findes og deles optagelser af en, som man ikke ønsker, at offentligheden ser eller skal deles med andre, uden at man har mulighed for at få at dem fjernet. Den krænkede skal aldrig underordne sine følelser kunstnerens egoistiske ønske om at offentliggøre et værk. Heller ikke selvom pressen sulter efter en god diskussion.

Kunst må gerne være krænkende, men kun for beskueren, der altid kan vælge at lade være med at opsøge kunsten.

Synes man, at Piero Manzonis dåser med lort er grænseoverskridende, kan man jo blive væk.

Men kunsten må aldrig være krænkende over for mennesker, der ikke selv ønsker at medvirke – og slet ikke med seksuelt krænkende materiale.

Ikke alt, en kunstner foretager sig, er kunst, og hvis en kunstner bruger sin metier som undskyldning for at offentliggøre krænkende materiale, forsvinder selve kunstens legitimitet. Kunst kan være en empatigenerator, siges det, og når kunst er bedst, kan det udvide vores perspektiver på verden og hinanden. Det må gerne være en smertefuld proces at opleve og indoptage kunsten, men bagefter skal beskueren gerne være blevet et bedre menneske. For nu at være virkelig højttravende.

Det er i hvert fald min mening, og jeg har ikke sandheden om, hvad kunst skal være. Andre kan have andre holdninger, men ingen kan formentlig være uenig i, at kunstens opgave ikke er at gøre andre mennesker kede af det. Kunsten skal ikke drive mennesker fra hinanden, den skal danne bro.

Det er hyklerisk at bruge kunsten til at fralægge sig ansvaret for, at andre menneskers følelser er blevet såret.

Men hvad så med ytringsfriheden? Det er da en hellig ret, vi har, til at sige, lige præcis hvad vi vil. Ikke?

Argumentet om ytringsfrihed har dog samme svaghed som argumentet om kunstnerisk frihed, for begge argumenter fokuserer kun på, hvad der er lovligt, og ikke på dem, der rammes af ytringerne. Enhver ægtemand har ret til at sige, at deres kones røv ser stor ud i de bukser, men ytringsfriheden skal ikke bruges til at retfærdiggøre smålighed. Ytringsfriheden skal bruges til at sparke opad. At udfordre magthaverne, mennesker i privilegerede positioner og samfundets strukturer.