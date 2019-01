Daglig leder i Angstforeningen: Få nu mental sundhed på skoleskemaet

Der er endelig begyndt at være fokus på, hvordan mistrivslen blandt Danmarks unge kan mindskes, efter at en række rapporter i 2018 har vist, at en stor og voksende gruppe børn har ondt i livet. Debatten går blandt andet på, om det er forældrene, der skal blive bedre til at ruste deres børn mod mistrivslen, eller om det i stedet er en politisk opgave.



Jeg mener ikke, at det er et enten-eller. Men jeg er enig med eksperter i, at folkeskolen er et oplagt sted at give børnene værktøjer, så de bedre kan navigere i nutidens komplekse verden.

Mental sundhed skal være en integreret del af skoleskemaet. For at gå i skole bør langtfra kun handle om at lære at stave og regne og få høje karakterer, men også mere alment om at lære at begå sig inden for og uden for skolens mure.

At gå i skole bør langtfra kun handle om at lære at stave og regne og få høje karakterer, men også mere alment om at lære at begå sig inden for og uden for skolens mure



Men sådan er det ikke i dag. Nye undersøgelser viser både, at undervisning i trivsel rundtomkring på skolerne foregår meget sporadisk, og at lærerne savner hjælp til indsatsen. Ofte er det nemlig den enkelte lærer, der står alene med ansvaret, og det er helt uacceptabelt.

Forskningen har længe blotlagt, at trivsel og læring er tæt forbundet, men på alt for mange skoler er der ingen overordnet strategi for, hvordan undervisning i trivsel helt lavpraktisk skal foregå, og at det er børnene, der er taberne, er vist efterhånden blevet tydeligt for enhver.



Der har altid været stress, mobning, omsorgssvigt, ensomhed og angst blandt børn i Danmark. Men når flere rapporter konkluderer, at nutidens unge har et markant højere stressniveau end tidligere tiders – især på grund af de forøgede krav i skolerne og sociale mediers glansbilledeunivers – er det på høje tid, at politikere og skoleledere træder i karakter og gør mental sundhed til en integreret del af undervisningen, så eleverne får de rette værktøjer til at håndtere de udfordringer, livet giver.



For hver sjette ung har i dag alvorlige psykiske problemer, og så skal det ikke være op til en i forvejen presset folkeskolelærer selv at sørge for at finde ud af, hvordan der undervises i så komplekse problemstillinger, som mistrivsel rummer.

Der er behov for, at de ansvarlige ministre på området i det nye år får udarbejdet klare retningslinjer for, hvordan mental sundhed kommer helt op i toppen af dagsordenen på alle landets skoler. De unge har mere end nogensinde brug for det.