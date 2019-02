Journalist: Hvorfor er Margrethe Vestager tavs om skattesagerne fra LuxLeaks?

Kommissionen har med Juncker som formand forsømt at undersøge LuxLeaks. Selv om Vestager uden tvivl har vist sig at være modigere end de fleste andre politikere, når det handler om at stille sig op imod magtfulde selskabers interesser, har hun stadig ikke reageret på LuxLeaks.

Det er snart fem år siden, den internationale sammenslutning af undersøgende journalister Icij offentliggjorde sin LuxLeaks-undersøgelse og dermed afslørede, hvordan nogle af verdens største firmaer sendte milliarder af dollars gennem Luxembourg for at undgå at betale enorme summer i skat – skatter, der ellers kunne være endt i andre europæiske landes statskasser.

Journalisternes afsløringer blotlagde mere end 300 hemmelige skatteaftaler, som Luxembourg havde indgået med globale foretagender som Disney, Skype, GlaxoSmithKline, Koch Industries og Black & Decker.

Trods flere sammenstød i medierne forbliver det en kendsgerning, at kommissionen med Juncker som formand har forsømt at undersøge så meget som et eneste af de forhåndstilsagn, ’tax rulings’, der kom for en dag takket være Icij’s afsløringer af LuxLeaks for fire et halvt år siden

I mange tilfælde gjorde aftalerne – kendt som tax rulings, en form for skattemæssige forhåndstilsagn – det muligt for firmaerne at betale mindre end 1 procent i skat i Luxembourg.

Det næstmindste medlemsland i EU havde i hemmelighed tilbudt kolossale skattefordele til de helt tunge spillere.

Afsløringerne i 2014 førte til, at der kom øjeblikkelige opfordringer til Margrethe Vestager, EU’s dengang nyligt tiltrådte konkurrencekommissær, om, at hun tog affære.

Hvis man fandt frem til, at Luxembourg med sine skattemæssige tilsagn havde givet særlige fordele til udvalgte firmaer, kunne Vestager benytte EU’s konkurrencelovgivning – som forbyder landene at give statslig støtte til særligt foretrukne virksomheder – til at ophæve aftalerne og tvinge multinationale selskaber til at bøde for, at de i mange år havde betalt for lidt i skat.

Men Vestager afslog at handle umiddelbart. »Vi anser de lækkede dokumenter fra Luxembourg for at være information om markedsforholdene«, sagde hun til journalisterne i november 2014. »Vi vil undersøge dem og bedømme, om de skal føre til, at der åbnes nye sager eller ej«.

Nu er tiden dog ved at rinde ud. Den nuværende kommission er i slutningen af sin femårsperiode, og Vestager forholder sig stadig tavs. Hvorfor?

LuxLeaks-skandalen var unægtelig en kedelig sag for hendes chef, kommissionsformand Jean-Claude Juncker. Han havde tidligere været ministerpræsident i Luxembourg i næsten to årtier – i netop den periode, hvor hans embedsmænd godkendte de skatteaftaler, der blev afsløret af LuxLeaks.

I Storbritannien spurgte Margaret Hodge, der som medlem af det britiske parlament var særdeles aktiv på skatteområdet: »Hvordan kan vi vide, at han (Juncker, red.) arbejder i Europas interesse, når han som regeringsleder i Luxembourg i årtier udnyttede befolkningerne i hvert eneste af de europæiske lande og andetsteds?«.

Mange skeptikere stillede samme spørgsmål. Men Juncker modstod denne byge af kritik og overlevede uden problemer et mistillidsvotum i Europa-Parlamentet. Han formåede endda at bringe sig i stilling på ny – som varm tilhænger af skattereformer.

»Jeg har sagt, at kommissionen vil bekæmpe skatteunddragelse«, understregede han. »Jeg vil gerne have, at alle forstår, at det her ikke kun er ord for ordenes egen skyld. Det er i høj grad noget, der er en del af kommissionens intentioner«.

Han pegede specielt på Vestagers afdeling, som allerede et år før Junckers tiltræden var begyndt at iværksætte indgreb mod skatteunddragelse fra multinationale selskabers side – selskaber, der ikke bare var aktive i Luxembourg, men også i andre EU-lande, som var imødekommende over for skatteunddragelse.

Fortrolige skatteaftaler, der var blevet tildelt Apple, Starbucks, Fiat og Amazon, var allerede under udredning. Og efter LuxLeaks-skandalen iværksatte Vestager yderligere undersøgelser af Ikea, af det franske elselskab Engie og af Nike – sidstnævnte som en reaktion på, at Icij’s Paradise Papers havde vist, at den store producent af sportstøj brugte Holland som skattely.





Mange af de firmaer, der endte i søgelyset, var langtfra begejstrede. Vestagers undersøgelse forekom Nike »grundløs«, mens Apples topchef, Tim Cook, om hendes tiltag i forhold til iPhone-producentens skattebetalinger sagde, at det var »det rene og skære politiske pladder«.

Sidste sommer blandede også USA’s præsident, Donald Trump, sig i debatten. Han sagde angiveligt til Juncker: »Hende din skattedame, hun hader virkelig USA« – en åbenbar reference til det faktum, at flere af Vestagers undersøgelser havde rettet sig imod multinationale selskaber med hovedkvarter i USA.

I Europa hjalp den slags udbrud Juncker med at slippe af med sit image som en ven af skatteunddragende multinationale selskaber.

Men trods flere sammenstød i medierne forbliver det en kendsgerning, at kommissionen med Juncker som formand har forsømt at undersøge så meget som et eneste af de forhåndstilsagn, ’tax rulings’, der kom for en dag takket være Icij’s afsløringer af LuxLeaks for fire et halvt år siden.