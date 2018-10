Mellemfolkeligt Samvirke: Vil vi acceptere en finanssektor, der ser på almindelige mennesker som malkekvæg og idioter?

Det er på høje tid, at vi kommer af med folk, der tænker sådan og får en finanssektor, der til for samfundets og borgernes skyld.

For det har vi brug for: finanssektoren er afgørende for at få økonomien til at fungere. Selskaber og privatpersoner skal kunne tage lån, der skal investeres i produkter, og vi skal foretage betalinger.

Men finanssektoren er i stigende grad afkoblet fra den virkelige økonomi og tjener formuer på spekulative og ikke-produktive områder, der i mange tilfælde ikke har nogen samfundsmæssig værdi.

Finansspekulation bliver et selvstændigt mål i stedet for at være en service for den produktive økonomi. Lønningerne i finanssektoren er de sidste 30 år eksploderet i forhold til resten af økonomien, finanssektoren udgør en stadig stigende del af verdens økonomi.

Meget af dette er uproduktiv spekulation, der handler om at udnytte huller i skattelovgivning, spekulere i andres ulykke. De fleste handler foregår gennem computerstyrede algoritmer. En amerikansk aktie handles i gennemsnit hvert 21. sekund. Det tydeliggør, at formålet er kortsigtet spekulation, ikke langsigtede investeringer.

Men lige så forståelig forargelsen og vreden er, lige så afgørende er det, at den bliver omsat til handling. Her er en række bud på, hvordan vi bærer os ad:

Finanssektoren lever af at skjule, hvad den foretager sig i komplicerede handler, ofte ved at udnytte den hemmelighed, som skattely tilbyder. Derfor skal regulering af finanssektoren helst være global og mindst på EU-niveau. Men danske politikere kan også tage vigtige skridt. De må vise, at de sætter borgerne før bankerne. Vi må sammen tage et opgør med den ulighed, som finanssektoren driver.

Vi skal stoppe muligheden for, at økonomisk kriminelle og skattefiflere kan skjule sig og deres formuer i skattely. Alle lande skal have et offentligt register over egentlige ejere, så man ikke kan gemme sig bag skuffeselskaber og stråmænd. Og alle lande skal også udveksle skatteinformationer. Lande, der ikke lever op til disse krav, skal sanktioneres.