Alt er krig, og intet er sandt: Når demokrati bliver en kamp, bliver kendsgerninger til våben

Et tydeligt tegn på liberalismens svigtende helbred er militærets stadig mere fremtrædende rolle i indenrigspolitikken. Mens nedtællingen for Storbritanniens Brexit-forhandlinger fortsætter, og risikoen for en no deal stiger, dukker spørgsmålet om militær sikkerhed også op.

BLÅ BOG William Davies William Davies er politisk økonom og sociolog. Han underviser i politisk økonomi på Goldsmith University i London, hvor han også er en del af et forskningscenter med fokus på politisk økonomi. Han arbejder særligt med emnerne neoliberalisme, krisen omkring viden og elite, og akademiske studier af lykke. Han er desuden forfatter og udgiver snart en bog med titlen: ’Nervøse stater: Demokrati og fornuftens tilbagegang’.

Storbritanniens forsvarsminister, Gavin Williamson, har sagt, at 3.500 soldater ekstra vil være på standby for at hjælpe med at sikre, at forsyninger når ind i landet, og det forlyder, at embedsmænd har undersøgt muligheden for at indføre militær undtagelsestilstand i tilfælde af omfattende uroligheder. Det er svært ikke at mærke en vis begejstring over udsigten til alt dette hos den hårde kerne af brexiteers og deres tilhængere i medierne.

I konfliktsituationer er videns væsentligste egenskab ikke, at den skaber generel enighed, men at den er ajour og gør det muligt at tage hurtige beslutninger

En lignende lidelse manifesterer sig tydeligt på den anden side af Atlanten. Præsident Donald Trump har erklæret national nødret på grund af en angivelig krise ved den mexicanske grænse, og han har sat amerikanske soldater ind på amerikansk jord.

Brasiliens nye præsident, Jair Bolsonaro, er tidligere kaptajn i hæren og personificerer mange af de mest skræmmende tendenser blandt verdens nye stærke mænd. Han har blandt andet placeret mange militærfolk i nøglestillinger i regeringen.

Der er her tale om meget demonstrative eksempler på spil med de militære muskler, men fornemmelsen af, at politik er blevet mere krigerisk, har ulmet i et stykke tid. Krigsmetaforer som kulturkamp og socialkriger ses stadig hyppigere og indikerer alle et sammenbrud af det fælles politiske fundament.

Man kan betragte det seneste årtis omvæltninger – der blandt andet kommer til udtryk i den politiske populisme og den udbredte snak om post-sandhed og fake news – som den krigeriske mobilisering og propagandas indtrængen i vores demokratier.

Princippet om, at militær og civil indsats skal holdes adskilt, har været en hjørnesten i liberal politik, siden religions- og borgerkrigene hærgede Europa i midten af det 17. århundrede. Den moderne opdeling i militært og civilt politi går tilbage til England i slutningen af det 17. århundrede, hvor en tidlig form for offentlig forvaltning begyndte at behandle (og finansiere) de to uafhængigt af hinanden. Siden da har retsstaten vundet frem, så beslutningstagere ikke længere blot regerer med magt.

Men der findes også et andet syn på den moderne stat, der ligeledes har en lang historie. Ifølge dette alternative ideal er opdelingen mellem den civile regering og militæret blot en pacifists forfejlede påfund, som skal overvindes. Det er derfor ikke noget tilfælde, at nutidens nationalister er særlig ivrige efter at bruge krigens retorik.

Krigene, der nærer nationalisternes fantasi, er ikke blot militære konfrontationer, der foregår langt borte med professionelle soldater, men også en massemobilisering af politikere, civile og infrastrukturen. Lige siden man under Napoleonskrigene indførte værnepligt og en strategisk mobilisering af økonomien, har nationalister betragtet krig som en måde at skabe national solidaritet og målrettethed på.

Militære situationer har også et andet kendetegn, som man ofte mangler i det civile liv: løftet om en umiddelbar reaktion, uden de forsinkelser, som hører med til demokratiske diskussioner og ekspertanalyser. Krigsførelse kræver selvfølgelig viden, men ikke af samme type, som vi kender fra fredstid.

Fakta som våben

I civilsamfundet har oplysninger fra økonomer, statistikere, journalister og forskere en fredsbevarende funktion, i den forstand at de skaber en fælles virkelighed, som vi kan enes om. Idealet om uafhængige eksperter, der hverken kan påvirkes af penge eller magt, har været en afgørende forudsætning for, at politiske modstandere trods alt kunne blive enige om en grundlæggende virkelighed. Kendsgerninger betyder, at man ikke behøver stille spørgsmål om sandheden inden for det politiske liv.

Krig kræver et anderledes, mere paranoidt system for ekspertise og viden, der betragter verden som et utrygt og fjendtligt sted, hvor intet er sikkert. I konfliktsituationer er videns væsentligste egenskab ikke, at den skaber generel enighed, men at den er ajour og gør det muligt at tage hurtige beslutninger. Samtidig skal de oplysninger, man deler med offentligheden, være skræddersyet til at vække massebegejstring og -uvilje snarere end objektivitet.

Den kultur, der udspringer af en overaccelerering i det offentlige rum forårsaget af teknologi, som vi ikke aner, hvordan vi bremser, er en del af forklaringen på, at demokrati snarere føles som kamp.

Omstændigheder, hvor tiden er ved at rinde ud, er dem, der egner sig bedst til militære interventioner. Mange af de nødsituationer, som vi står i i dag, er naturligvis fiktive: nødsituationen ved den mexicanske grænse eller måske den britiske regerings bevidste overdrivelse af truslen fra et Brexit uden aftale for at lægge pres på det britiske parlament.