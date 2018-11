Forfatter: Venstrefløjen læner sig dovent tilbage i den lette forklaring om, at populisterne bare er dumme og afstumpede

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I 1963 sagde den amerikanske forfatter og kulturkritiker James Baldwin om ordet nigger i amerikansk kultur:

»I det her land har vi noget, der hedder ’the nigger’, der ikke som sådan eksisterer i andre lande. Vi opfandt ’the nigger’. Jeg opfandt ham ikke, hvide mennesker opfandt ham«. »’The nigger’ er en nødvendighed. Han er ikke nødvendig for mig, så han må være nødvendig for dig. Jeg giver dig dit problem tilbage. Du er ’the nigger’, ikke mig«.

Baldwins pointe var, at fordomsfulde forestillinger om afroamerikanere i virkeligheden siger mere om dem, der udtaler dem, end om afroamerikanerne selv, og at der i racisterne tilsyneladende er et stærkt behov for at kunne beskrive sig selv som værende på et højere stadie end den afroamerikanske befolkning. De har brug for fantasien om ’the nigger’ for at kunne bekræfte deres egen værdi.

Vi vil nødig indrømme det, men populisten er egentlig en guttermand, for han fremhæver alle vores bedste kvaliteter ved at stå i kontrast til dem

Mens denne indsigt stadig gør sig gældende i et USA, som befinder sig langt fra racelighed, og ligeledes kan bruges om europæiske højreekstremisters behandling af muslimer, kan vi også overføre Baldwins indsigt til et fænomen, som umiddelbart er det sidste sted, man ville tænke at bruge Baldwins antiracistiske tænkning: nemlig venstrefløjens behandling af de højrepopulistiske vælgere.

Den populistiske vælger er ikke bare et navn, vi har givet til et fænomen ude i verden. Den populistiske vælger er en fantasifigur, som kan bruges til alle mulige ting, ikke mindst til at forme vores egen identitet, når vi udtaler os om populisterne.

I den venstreorienterede og ’humanistiske’ del af debatten kan man godt lide at give populisterne én over nakken. Den populistiske vælger er nemlig alt det, vi ikke er. Han er afstumpet, han er ufornuftig, han har ingen empati og ingen dannelse. Han forfalder til det laveste i menneskets natur, mens vi befinder os i den anden ende af spektret.

Vi er dannede, vi er lærde, vi er anstændige. Vi har lært af historien, og vi kan lave komplekse, intellektuelle analyser af samfundet. Populisten sidder i grød til knæene og fatter ikke en pind af, hvad der foregår. Samfundet er alt for kompliceret til ham. Han kan ikke gennemskue det. Og så griber han til simple forklaringer, som gør det hele til muslimernes skyld.

Vi forstår ham godt i den forstand, at vi kan forklare, hvordan hans ressourceløse dumhed har formet hans forskruede forståelse af virkeligheden. Vi har overskud nok til at hæve os til fugleperspektiv og lige give dén lille sociologiske analyse med på vejen. Vi kan både forstå, hvor farlige hans holdninger er, og forklare, hvorfor han handler og tænker, som han gør. Men selv om vi ’forstår ham’, føler vi afsky for ham. Han står for det værste i mennesket, og han er farlig for samfundet.

Der er faktisk ikke noget, der har fået os til at føle os så ædle og begavede som populisterne. Vi har jo gennemskuet det, og vi har empati for andre mennesker, også dem, der ikke ligner os selv. Vi vil nødig indrømme det, men populisten er egentlig en guttermand, for han fremhæver alle vores bedste kvaliteter ved at stå i kontrast til dem. Hvad ville vi overhovedet stå for uden ham? Vores anstændighed og humanisme er, hvis vi skal være helt ærlige, lidt defensiv. Hvis vi ikke kan sige fra over for nogle andre, så ved vi snart ikke, hvad vi skal til at bygge op på eget initiativ. Vi har jo bygget velfærdsstaten. Vi kan jo ikke bygge den én gang til. Nej, der er det meget godt med sådan en som populisten. Så er der noget at kæmpe for igen – eller i hvert fald imod.

Den franske psykoanalytiker Jacques Lacan sagde engang om jalousi, at selv hvis det viser sig, at en patients kone faktisk er ham utro med andre mænd, så må hans voldsomme jalousi stadig betragtes som en sygelig lidelse. Hans ekstreme besættelse af tanken om hendes utroskab har nemlig i sig selv en patologisk karakter uafhængig af de faktiske omstændigheder.