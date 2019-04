Liberal Alliance om normeringer: »Jeg ville også være rasende, hvis jeg oplevede, at det skattetryk, vi har i Danmark, ikke kunne levere« 

Det er kommunernes ansvar at sørge for, at der er ordentlige normeringer i de danske daginstitutioner. Liberal Alliances børneordfører, Laura Lindahl, mener, at forældrene bør rette deres kritik mod kommunalpolitikerne. Der er penge nok i kommunerne, siger hun.

Hvad vil I gøre ved de dårlige normeringer?

»Det meget kedelige svar er, at normeringerne og ansvaret for daginstitutionerne er en opgave, der ligger i kommunerne. Det skal prioriteres i den enkelte kommune. Hvis man som forældre synes, at der er dårlige normeringer, så er det lokalpolitikerne i den pågældende kommune, man skal rette henvendelse til, for det er dem, der har prioriteret noget andet fremfor pædagoger i daginstitutionerne«.

»Løsningen er ikke at finde midlerne inden for de økonomiske rammer, institutionerne har, løsningen er at udvide rammerne«

Lige nu er det svært for kommunerne bare at opretholde det serviceniveau, de har i dag. Der kommer flere børn og flere ældre. Skal der ikke flere penge ud i kommunerne, så?

»Beregninger viser, at hvis de mindst effektive kommuner blev drevet lige så effektivt som de mest effektive kommuner, så er der et besparelsespotentiale på 25 milliarder årligt. Den mest effektive kommune er Vejle. Og hvis alle kommuner blev drevet lige så effektivt som Vejle, så kunne man spare 25 milliarder«.

Jeg er stor tilhænger af kommunernes frihed. Det er klart, at der følger ansvar med den frihed, og jeg er ikke bange for at diskutere med kommunerne, om de lever op til det ansvar Laura Lindahl

Så svaret er kort og godt, at kommunerne skal prioritere deres budgetter bedre uden flere penge?

»Jeg synes, det er fair, at kommunerne ønsker en drøftelse af, hvad de har af penge. Jeg synes bare, det er skævt, når vi ser, der bliver brugt penge på alt muligt andet. Der er masser af muligheder for at prioritere, hvis man vil. I Københavns Kommune for eksempel ved vi, hvor mange penge der bliver brugt på Melodi Grand Prix, lysende bænke og skibakke i Valby, og det er jo penge, man tager fra noget andet. Jeg er fuldstændig enig med de forældre, som synes, det er en skæv prioritering«.

Var det så ikke en idé at indføre minimumsnormeringer, så I sikrer, at kommunerne skal prioritere det?

»Jeg er stor tilhænger af kommunernes frihed. Det er klart, at der følger ansvar med den frihed, og jeg er ikke bange for at diskutere med kommunerne, om de lever op til det ansvar. Grundlæggende er jeg ked af at stramme om kommunerne, jeg vil gerne have, at de kan indrette sig, som de gerne vil. Derfor er jeg imod minimumsnormeringer. Jeg synes, det bliver en stræben efter laveste fællesnævner«.

Er det ikke mere et løft af bunden, end det er at indrette alle efter laveste fællesnævner?

»Et minimum bliver hurtigt til en standard. Det rigtige er, at beslutningerne ligger lokalt, for der er stor forskel på, hvad man ønsker i den enkelte kommune. Jeg er fuldstændig enig i, at det er uacceptabelt, at børnene ikke har en ordentlig hverdag. Jeg ville også være rasende, hvis jeg oplevede, at det skattetryk, vi har i Danmark, ikke kunne levere. Nu har vi jo valgt at have en velfærdsstat med en høj skat, som skal levere velfærdsydelser, og man må sige, at børnepasning er kernevelfærd«.

Det undrer mig, at der er nogle kommuner, der vil være det bekendt. Jeg synes, det er supergodt, at forældrene råber op og demonstrerer. Laura Lindahl

Ved at lægge flere penge ud til kommunerne ville det stadig være lokalt forankret, men der ville være nok til, at man kunne have minimumsnormeringer.

»Ja, men det er der også i dag. Der er afsat penge til, at kommunen kan prioritere, som den vil. Det handler om, at en række partier vil øremærke 2 milliarder til personale i daginstitutionerne, og det er en pengediskussion. Der siger jeg, at det ikke er penge, der mangler i kommunerne, det er prioritering«.

Men det er et problem, der lægger ude hos kommunerne?

»Ja, der er lavet en aftale med kommunerne om, hvor mange penge, de skal have. Det beløb, som KL har forhandlet hjem til kommunerne, skal kunne levere et ordentligt tilbud til forældrene. At de så ikke leverer, det synes jeg er skandaløst. Det undrer mig, at der er nogle kommuner, der vil være det bekendt. Jeg synes, det er supergodt, at forældrene råber op og demonstrerer. Men jeg synes, de skal rette deres kritik mod de politikere, der sidder i kommunerne, som har valgt år efter år ikke at prioritere det her område«.