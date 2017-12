Lærer: Nej, alle verdens problemer skal ikke på skoleskemaet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

’NemID på skoleskemaet’, stod der i emnefeltet på en mail, der forleden tikkede ind i min indboks. Den kom fra en mor til en elev i min klasse. Hun havde set, at en skole lavede kurser for 9. klasser i, hvordan man bruger NemID, og syntes, at det var en god idé, hvis vi også kunne gøre det på min skole.

Jeg blev ramt af et flashback. For et års tid siden skrev jeg nemlig et indlæg om, hvor problematisk det kan være, når vi går og siger: ’Det skal på skoleskemaet!’. Det viser nemlig, at vi forventer, at skolen tager sig af alle mulige ting, samtidig med at vi banker samme skole oven i hovedet, når den næste PISA-måling viser dårlige resultater.

Anledningen for et år siden var, at et panel i et seriøst P1-program mente, at flirteri skulle på skoleskemaet, så kommende generationer kunne vokse op som mesterflirtere. Sidenhen har jeg noteret, hver gang jeg har læst eller hørt forslag til, hvad der skal på skoleskemaet. På det år er det blevet til denne liste:

Tolerance, uddannelsesvejledning, islamkritik, ateistisk religionskritik, digital dannelse, forløb om erhvervsskoler, brug af e-boks, psykisk sårbarhed hos unge, digitalt kørekort, privatøkonomi, forældrekompetencer, innovation, værdifilm, hvordan man skriver ansøgninger uden billeder af øl og duckface, digital kriminalitet, computertjek mod eksamenssnyd, #Metoo, had mod LGBT-personer, FN’s verdensmål, socialfag, erhvervsfaglige udskolingslinjer, sløjd fra 1. klasse, mikroplastik, oprydningsdage, praktiske fag i udskolingen, fyrværkerikampagner, sexmobning, Alternativets skema (erkendelse, bæredygtighed, kunst og kultur, medborgerskab), social mobning på nettet, it, karriereplanlægning, skating, stress, kreativitetsfag, teknologiforståelse, computerspil, skat og selvangivelse, mindfulness, FN’s handicapdag, hiv og aids (og at det ikke er farligt), idéfag. Og her til sidst: NemID.

Så , Merete Riisager, lad mig bruge min tid på det, jeg er skidegod til

Sådan har det lydt i debatspalterne, på sociale medier, på skoleintra og i frokostpauser over kaffe og æggemadder. Og det er jo bare min egen uvidenskabelige undersøgelse, så det reelle tal er formentlig langt større. Hver gang er det sagt med de bedste intentioner af forældre, elever, debattører og politikere. Man vil gøre noget godt for børn og unge, og mange af forslagene er sikkert også særdeles fornuftige.

Men der er bare flere problemer ved den automatreaktion, det er, når man forventer, at skolen løser alle vores problemer. Forældre og civilsamfund svigter, hvis hele ansvaret for børn og unges komplekse liv lægges over på skolen, for skolen må holde fokus på sine kerneopgaver: Læring og dannelse!

Hvis skolen skal tage sig af alt muligt andet, gør vi den til et stort sort hul for alle vores problemer. Og taberne bliver eleverne, der kunne have brugt tiden på biologi og musik i stedet for at gå på e-boks og lave mindfulness.

Hvis skolen skal tage sig af snart hvad som helst, skal man vide, at man ikke bruger lærer- og pædagogressourcer bedst muligt. Jeg er rent faktisk uddannet til at undervise i noget, som jeg er blevet supergod til. I mit tilfælde er det dansk, samfundsfag og geografi. Når man vil bede mig om også lige at ordne, at unge ikke sender ølbilleder med deres jobansøgninger, lige laver ateistisk religionskritik eller lige ordner selvangivelser, skal man vide, at jeg ikke aner en dyt om det. Derfor vil kvaliteten blive dårlig, og tiden vil gå fra de fag, hvor jeg leverer en megagod undervisning.