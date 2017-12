Leila Stockmarr: Der er et akut behov for en samlende humanistisk og aktivistisk udenrigspolitik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er brug for et stærkere og mere modigt internationalt projekt på den globale venstrefløj, men så sandelig også på den danske. Fælles tanker om muligheden for opgør med en ufri og ulige international orden, der rækker ud over skarp kritik og kortsigtede lappeløsninger. Et projekt, der kan mobilisere og binde stærke solidariske bånd.

Magtkritik På denne plads vil fire skribenter på skift afdække, analysere og kritisere magten og dens udfoldelse. De fire er, ud over dagens skribent: Christoph Ellersgaard, adjunkt på CBS og forsker i eliter, Kresten Schultz Jørgensen, kommunikationsrådgiver og forfatter, samt Ulla Tofte, historiker og direktør.

Der er akut behov for en klar vision, der viser, at en fundamentalt anden og mere retfærdig verden er mulig.

Progressive kræfter bør gå sammen og generobre frihedsbegrebet. Højrefløjen er ofte optaget af den negative frihed fra tvang og undertrykkelse, men det bør ikke kun være den negative frihed fra noget, men også den positive frihed til noget, som bør danne grundlag for en ny international æra og systemskifte. For friheden er ikke reel uden et minimum af materiale goder og reelle muligheder.

En ny internationalisme fordrer et opgør med det skævvridende økonomiske system, der koncentrerer kapital og beslutningskompetencer hos de få

Alt for længe har venstrefløjen herhjemme accepteret højrefløjens monopolisering af kampen for frihed i dansk udenrigspolitik. En frihedsfortælling, der er blevet brugt som forsvar for militære invasioner og et helt grundlæggende forsvar for den eksisterende neoliberale verdensorden. En orden, der på bekostning af de mange kommer de få til gode

Jeremy Corbyn og Bernie Sanders har med stor succes talt dunder imod højrefløjens systembevarende kurs. De har begge beskrevet kampen for en mere retfærdig verden som århundredets udfordring. Corbyn lancerede i denne måned en ny doktrin for global politik, som (Storbritanniens) svar på tidens store sammenhængende globale kriser: ulighedskrisen, klimakrisen, flygtningekrisen og militariseringen af vores internationale relationer.

Doktrinen bebuder blandt andet en styrkelse af den internationale retsorden, menneskerettighederne og FN som (et reelt) samlende organ.

Sanders’ og Corbyns medgang er en kærkommen mulighed for også herhjemme at sætte gang i en politisk bevægelse, der kan lede mod en reel nytænkning af venstrefløjens internationale projekt.

Nøglen ligger blandt andet i at turde slippe troen på, at det eksisterende system kan levere og redde vores humanisme og klode. Vi bør tænke på udenrigspolitik som mere end relationer mellem lande, som et spørgsmål om, hvordan vi helt grundlæggende ønsker det internationale system ændret. Det kræver et heftigt kursskifte og modet til at bryde ud af normalpolitikkens lænker, hvor nødvendige alternativer til den herskende orden alt for let grines af banen.

Herhjemme dikteres vores udenrigspolitiske kurs i alt for høj grad af indenrigspolitikkens kolonisering af vores internationale udsyn, af vores eksportinteresser og af vores alt for kortsigtede sikkerhedslogikker.

Danmark har siden 11. september 2001 ført en markant værdipolitisk, militaristisk og aktivistisk udenrigspolitik, som desværre har været med til at styrke rettere end at mindske den strukturelle ulighed. Brandudsalget af den solidaritet, der burde være et bærende element for vores internationale ageren, underminerer fuldstændig Danmarks – til trods for vores størrelse – rolle som diplomatisk og humanitær sværvægter.

Frihed fra storkapitalens kolonisering af vores politiske mulighedsrum er et afgørende skridt imod en ny international æra

Realiseringen af en ny international æra er betinget af et opgør med højrefløjens frihedsfortælling, der alt for længe har legitimeret vores militarisme og varetagelse af egne interesser. En fortælling, der gennemsyrer en væsentlig del af Danmarks internationale ageren:

Da vi gik ind i Irak, Afghanistan og Libyen, var det i frihedens navn. Vi kom som frihedens tjenere og efterlod os blodige og kaotiske spor, der ansporede til mere krig, til flere flygtningestrømme og mere stormagtsrivalisering.