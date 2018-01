Forbundsformand for DSU: #MeToo skal følges op af politisk handling

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det år, vi lige har lagt bag os, var præget af en nødvendig debat om den sexisme og grænseoverskridende adfærd, som mange kvinder møder gennem livet. For mig vil #MeToo stå tilbage som en revitalisering af kvindebevægelsen og en unik mulighed ikke bare for at sikre, at enkeltindivider bekæmper hverdagssexisme i det daglige, men at vi i 2018 får en ligestillingspolitisk strukturdebat.

Problemet er bare, at der lige nu ikke er rum for det sidste. Noget tyder på, at MeToo-bølgen bliver brugt som et bekvemt røgslør af politikerne til at dække over, at Danmark lige nu har en ikkeeksisterende ligestillingspolitik.

Tag nu bare statsminister Lars Løkke Rasmussen, som i sin nytårstale greb chancen til at udtrykke Danmarks utvetydige opbakning til kampen for kvindefrigørelse og mod undertrykkelse både herhjemme og ude i verden.

Med den afledningsmanøvre forsøger han at flygte fra det faktum, at regeringen absolut intet vil foretage lovgivningsmæssigt i forhold til at skabe mere ligestilling mellem mænd og kvinder.

Hvor var den udstrakte hånd til de krisecentre, hvor kvinder med anden etnisk baggrund får et helle fra en dybt forældet, voldelig og fundamentalistisk religiøs kultur? Hvor finder vi regeringens svar til de tusindvis af kvinder, der ufrivilligt arbejder på deltid, og som dermed går en fattigere pensionisttilværelse i møde?

Jeg frygter, at MeToo-bevægelsens nødvendige fokus på, at civilsamfundet siger fra over for sexistisk adfærd, kommer til at æde hele ligestillingsdebatten herhjemme

Hvad med alle de kvinder, som får en usikker start på arbejdslivet, fordi arbejdsgiverne godt er klar over, at det er dem, der skal stå for hele slæbet med barsel og sygedage derhjemme? Og hvad med reel lovgivning, der beskytter sexslaver? Med kvinder, der forgæves går til politiet og anmelder en voldtægt, eller kvinder, der udsættes for grænseoverskridende adfærd i nattelivet? Der er intet at komme efter hos regeringen.

Jeg frygter, at MeToo-bevægelsens nødvendige fokus på, at civilsamfundet siger fra over for sexistisk adfærd, kommer til at æde hele ligestillingsdebatten herhjemme.

Vi har ikke kun brug for, at et par håndfulde mænd skriver debatindlæg om, at de nu vil ændre adfærd, eller at DR 2 i juledagene fylder ’Deadline’-studiet med debattører, der bekræfter hinanden i, at mænd skal tage sig sammen, og kvinder skal være stærke.

Det lykkes først for os at få helt bugt med kulturen, hvis vi er villige til at ændre nogle grundlæggende strukturer i vores samfund.

Respekt, ligeværd og ligestilling mellem mænd og kvinder skabes ikke kun på gader og stræder, det skabes i høj grad også i folketingssalen. Derfor må politikerne ikke bruge #MeToo som politisk røgslør.