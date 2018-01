Chris Bjerknæs: Det er svært at skifte en faldstamme, når alle man kender er akademikere, kommunikationsfolk eller har en hipster-café på Vesterbro

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hej Politiken-læser, du er jo selvfølgelig akademiker, og det skal dine børn naturligvis også være. Så klik du bare videre, mens du sidder inde i varmen i et hus, som du ikke selv har bygget. Men i fremtiden får du problemer, hvis ikke dit hus skal brase sammen om ørerne på dig.

Det er nemlig svært at skifte en faldstamme, når alle man kender er projektledere, kunstnere, kommunikationsfolk eller har åbnet en hipster-café på Vesterbro.

Chris Bjerknæs Født 1989. Er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) og har været aktiv i dansk politik siden 2008, bl.a. som lokalformand, hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat i Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom. Udover sit politiske engagement arbejder han til daglig som farvehandler. Chris Bjerknæs skriver indlæg fra et ungt, borgerligt ståsted for Politikens debatredaktion.

Alt for mange akademikere mener desværre ikke, at det at blande mørtel eller skifte vinduesrammer er ligeså vigtigt eller fint som at sidde med snuden nede i en bog om Cæsars Gallerkrig, eller hvad det nu var for et yderst vigtigt fag, som I brugte årevis på at studere på RUC.

Men der er akut behov for flere håndværkere og faglærte og ikke mindst mere vejledning i ’håndens arbejde’ i folkeskolen. Og den vejledning skal i langt højere grad pege henimod erhvervsuddannelserne.

Vi ved, at vi inden længe kommer til at mangle rigtig mange faglærte. Det er derfor, at vi skal vende udviklingen fra kloge hoveder til også at handle om kloge hænder. Nogle hævder, at der kommer til at mangle op mod 70.000 faglærte, andre cirka 30.000, i fremtiden. Fakta er i hvert fald, at vi bliver nødt til at vende udviklingen, så færre unge vælger gymnasiet og universitetet frem for en uddannelse som tømrer, VVS’er eller murer.

Hvis ikke de mange jobs skal besættes af importeret arbejdskraft fra for eksempel Polen og Estland, er vi nødt til at skride til handling. Desuden bliver det mere og mere vanskeligt at skaffe udenlandsk arbejdskraft, da de østeuropæiske håndværkere har stor vækst i deres egne lande i øjeblikket.

Så hvorfor skulle de vælge at rejse væk fra deres familie, hvis ikke lønnen kompenserer for savnet af børn og ægtefæller i dagligdagen? Hvad så med tyskerne og svenskerne? Drop det. Dem får vi aldrig til at bære det efterslæb, som Danmark har med faglærte. Derfor må vi tage fat i vores egen børn, men tør vi?

Vi skal have forældrene på banen, og det skal være lige nu. Og så er vi også nødt til at få mere og langt bedre vejledning, hvor forældrene er aktive deltagere i deres unges uddannelsesvalg, så det ikke kun er børnene, som modtager vejledning. Man kunne eksempelvis have åbne vejledningsmøder for hele klasser i både 8. og 9. klasse.

Vi bruger lige nu en masse penge på omvalg, hvor man først starter på én uddannelse og derefter lander på en anden uddannelse. Alle de penge kunne vi i stedet bruge på vejledning.

I 2016 så omvalgenes tal sådan her ud:

4.266 unge under 25 år tog sidste år en gymnasial uddannelse for bagefter at tage en af de mange gode erhvervsuddannelser. Det har kostet samfundet langt over 1 milliard kroner om året, at de unge tog en uddannelse, de slet ikke skulle bruge.

687 unge under 25 år tog en erhvervsuddannelse og valgte derefter at tage en gymnasial uddannelse. Det er for øvrigt mere end en fordobling på 10 år (312 i 2006). Måske betyder det noget, når politikerne så ofte gentager, at vi fremover skal leve af viden, forskning og akademikere?