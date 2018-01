Socialdemokrat: Lad os forbyde mikroplast, der ender i vores vand

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mikroplastik er overalt. I luften, i havet, ja, selv i vores drikkevand er mikroplastikken blevet påvist. Mikroplast skader vores miljø og vores sundhed i et endnu ukendt omfang. Derfor er det vigtigt, at vi mindsker vores udledning af mikroplast mest muligt.

Faktisk smører mange af os mikroplast på huden og i ansigtet, når vi anvender kosmetik. Mikroplasten skyller vi af igen, når vi tager bad eller fjerner makeup, og så ender mikroplasten i kloakken. Rensningsanlægget fanger ikke mikroplasten, og så ender den i stedet i vores vandmiljø.

Kosmetikken står kun for en lille del af mikroplastudledningen, men det er en totalt unødvendig udledning. Der er ingen grund til at anvende mikroplast i kosmetik, for der eksisterer miljøvenlige og biologisk nedbrydelige alternativer. Som eksempel kan nævnes, at knuste abrikoskerner kan anvendes i skrubbecremer i stedet for mikroplastik.

I Socialdemokratiet mener vi, at vi bør forbyde anvendelsen af mikroplast, når der eksisterer naturlige alternativer. Og at vi bør stille krav om udfasning inden for en kort årrække, hvis der endnu ikke er udviklet andre løsninger.

Vi har derfor foreslået, at vi i de nordiske lande går forrest og indfører et forbud mod anvendelsen af mikroplast i kosmetik.

Det vil regeringen desværre ikke være med til. Venstres miljøminister, Esben Lunde Larsen, vil i stedet vente på, at vi måske får vedtaget en fælles EU-lovgivning. Og indtil da får udledningen af unødvendig mikroplastik så bare lov at fortsætte. Det er for uambitiøst.