Rasmus Alenius Boserup: Libyens moderne slavemarked viser os konsekvenserne af Europas hårde migrationspolitik Europa har et klart medansvar for de afrikanske migranters forværrede forhold, men Europa er også i en nøgleposition, når problemerne skal løses.

Det har alle dage været risikabelt for afrikanske migranter at rejse til Europa gennem Libyen. Først skal de overleve det glohede Sahara, derefter skal de klare det dødsensfarlige Middelhav. Men på det seneste er det også blevet farligt at opholde sig i selve Libyen.

Øjenvidner har berettet om, at de afrikanske migranter systematisk kidnappes og tvinges til sexslaveri og tvangsarbejde, at de tortureres og i visse tilfælde henrettes i Libyen. Det var på et sådant hemmeligt slavemarked, at et lille filmhold fra CNN i efteråret med skjult kamera filmede, at to unge afrikanske mænd blev solgt for et samlet beløb på 400 dollars.

Der er tre grunde til forværring af de afrikanske migranters forhold.

For det første har Libyen siden Nato’s luftbombardementer i 2011 og det væbnede oprør imod Gaddafi været en fejlslagen stat. Trods forsøg fra FN på at indsætte en ny civil regering i Tripoli er landet fortsat under ledelse af hundredvis af store og små militser, hvis loyalitet ligger hos familier, stammer, regioner og bydele snarere end hos centralregeringen i Tripoli. Da der i sommeren 2014 udbrød en borgerkrigslignende magtkamp mellem flere af de største libyske militser, blev de afrikanske migranters sikkerhed yderligere forringet.