De Økonomiske Råd: Indvandrere og ældre kommer i arbejde, mens flere ufaglærte danskere ender på langvarig forsørgelse

Hvis andelen af langvarigt offentligt forsørgede i befolkningen som helhed skal bringes ned, er det oplagt at se nærmere på mulighederne for at nedbringe forsørgelsesandelen blandt de ufaglærte, men også på personer med ikkevestlig baggrund, som er en voksende befolkningsgruppe. Og det kan måske godt lade sig gøre at reducere antallet af offentligt forsørgede. Der er i hvert fald klare indikationer på, at reformerne gennem de senere år har virket.

Andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt ikkevestlige indvandrere såvel som blandt personer mellem 60 og 64 år er faldet. Begge grupper har været i fokus for reformer de seneste 16 år. Både integrationsydelsen, starthjælpen og andre ændringer i kontanthjælpssystemet har påvirket indvandrere, og efterlønsreformerne har påvirket personer over 60 år. Reformerne har generelt fokuseret på de økonomiske incitamenter til at arbejde og for indvandrernes vedkommende også på eksisterende integrationsbarrierer.

Yderligere reformer kan derfor være vejen frem, hvis antallet af offentligt forsørgede skal sænkes. Forskningen viser imidlertid, at effekten af økonomiske incitamenter er mindre for personer langt fra arbejdsmarkedet, der måske ovenikøbet har sociale eller helbredsmæssige problemer. At efterlønsreformerne har sænket forsørgelsesandelen skyldes, at personer på efterløn er tættere på arbejdsmarkedet end andre langvarigt forsørgede. Det er også vigtigt at huske, at vi endnu ikke har set den fulde effekt af de allerede vedtagne reformer. Folkepensions- og efterlønsalderen vil fortsat stige de kommende år, og den fulde effekt af førtidspensionsreformen fra 2013 vil først vise sig om nogle år. Antallet af langvarigt offentligt forsørgede vil således sandsynligvis fortsætte med at falde, selv hvis der ikke gennemføres nye reformer.

Det er desuden muligt, at andelen af langvarigt forsørgede i den arbejdsdygtige alder afspejler, hvor mange som har andre problemer end ledighed, f.eks. af social eller sundhedsmæssig karakter. Mange er ude af stand til at passe et arbejde på den korte bane. Yderligere ydelsesreformer for dem vil kun have begrænset effekt på beskæftigelsen og kan have store konsekvenser for deres levevilkår, med mindre de på succesrig vis kombineres med tiltag, som løser nogle af de problemer, disse mennesker har ud over ledighed.