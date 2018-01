Grønlandsk folketingsmedlem: Stop revolverjournalistiske spørgsmål om dårligdomme. Det går altså ret godt i Grønland

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mange danske meningsdannere synes, at alt, hvad der kommer fra Grønland i disse år, er dårligt, og at alt går dårligt. Det er på ingen måde den virkelighed, jeg møder, når jeg kommer hjem.

Da jeg for nylig blev interviewet af endnu en (revolver)journalist, som ringede mig op fra Danmark, mens jeg var hjemme i Grønland, skitserede han et billede af det grønlandske samfund, hvor alt var skidt. Det matchede på ingen måde det samfund, som jeg gik rundt i, og som jeg er et produkt af.

Stolte mennesker, som går på arbejde hver dag, betaler skat og gør en god indsats som samfundsborgere. Børn og børnefamilier, jeg kender, som har et godt børne- og familieliv, hvor der er tid til at være familie, og hvor det er trygt at være barn. Det store flertal af børn klarer sig godt i uddannelsessystemet og arbejder for en lysere fremtid for Grønland. Det er det Grønland, jeg ser og kender.

Ja, vi har økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige udfordringer. Der er familier, hvor forældrene tænker mere på sig selv end på deres børn. Men i dag tager vi Grønlands fremtid – både den menneskelige og den økonomiske – alvorligt og gør vores til at ændre det hen imod en mere selvbærende økonomi, mod at øge trivslen for endnu flere børn og voksne og sikre en stærkere folkeskole. Det er fundamentet for bæredygtig vækst og for et bæredygtigt Grønland.

Lad os ikke slukke håbet hos størstedelen af den grønlandske befolkning, som kan og vil noget mere. Lad os skabe incitamentet til, at flere har lyst til at bidrage til at styrke det grønlandske samfund endnu mere. Der skal handling til, og det er vi mange i Grønland, der er villige til at arbejde for det.

Jeg vil langt hellere bygge bro baseret på gensidig nysgerrighed over for vores kulturforskelle, end jeg vil være fortaler for en ’dem og os’-retorik. Vi er bedre end det. Det kræver bare, at der er nogen i begge ender af broen, som er villige til at bygge hinanden op frem for at pille hinanden ned. Jeg ved, at der er flere, der mener som jeg, og som er en del af et stort, tavst flertal, som gerne vil være konstruktive og løsningsfokuserede.

Det er på tide, vi ser på, hvordan vi via dialog og handling skaber nye rammer for et fornyet fællesskab med respekt for hinandens forskelligheder.

Danske beslutningstagere skal udvise den fornødne respekt for det grønlandske folk, som kan og vil selv, men også gerne vil et meningsfuldt fællesskab baseret på forskellighed som en styrke.

Ny viden og dialog danner basis for at nuancere fortællingerne om vores fællesskab. Så det ikke bliver så sort-hvidt, som det er nu. Der er behov for en mere nuanceret debat, og det kræver flere konstruktive debattører, som gerne vil det grønlandske og det danske folk det godt.