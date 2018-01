Advokat: Vi hjælper ikke voldtægtsofrene med en lov om aktivt samtykke til sex

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Flere danske partier har udtrykt sympati for et svensk forslag om, at det skal kunne dømmes som voldtægt, hvis modparten ikke udtrykkeligt har sagt ja eller aktivt vist, at personen ønsker at medvirke til sex.

Også forkvinden for Dansk Kvindesamfund, Lisa Holmfjord, er begejstret for forslaget.

Som forsvarer i voldtægtssager og som bistandsadvokat for voldtægtsofre mener jeg, at forslaget er for vidtgående.

Efter dansk ret er det voldtægt, hvis man tvinger sig til samleje ved vold eller (eventuelt underforstået) trussel om vold eller skaffer sig samleje med en person, der er ude af stand til at modsætte sig det, f.eks. på grund af svær påvirkning af rusmidler eller sygdom.

Gerningsmanden skal også være klar over, at der er tale om en voldtægt, for at kunne blive straffet for voldtægt. Det vil sige, at han skal gøre det forsætligt.

Finder man kvinden med blå mærker under en busk, er det nemt at bevise, at gerningsmanden havde forsæt til voldtægt. I de situationer hvor der ikke er vold eller udtalte trusler i forbindelse med samlejet, er det sværere bevismæssigt.

Retssystemet står i den slags sager til tider med to ofre: En kvinde, der har følt sig udsat for en seksuel handling, hun sikke ønskede, og en mand, der ikke har forstået det – de hyggede sig jo. Eller måske indså han ikke, at hun var meget, meget fuld. Han bliver så sigtet og trukket gennem retssystemet med alt, hvad det indebærer.

Her skulle et på forhånd afgivet aktivt samtykke efter det svenske forslag så forhindre sådanne overgreb – eller medføre straf for voldtægt, hvis de alligevel finder sted.

Da der ikke er et krav om skriftligt samtykke i det svenske forslag, bliver det fortsat påstand mod påstand

Men hvad vil det sige, at man aktivt skal sige ja?

Forkvinden for Dansk Kvindesamfund udtalte i Berlingske 19.12., at »det ikke handler om at udfylde formularer med vitterlighedsvidner«.

Lisa Holmfjord argumenterede endvidere med, at vi hører fra nogle voldtægtssager, at gerningsmanden går fri, selv om det »foregår på en kold betonklods, mens kvinden kaster op, fordi hun er så fuld, at hun ikke kan stå på benene«, og at det svenske forslag skal sørge for, at »manden ikke skal kunne slippe af sted med at sige, jeg vidste ikke, at hun ikke ville« i et sådant tilfælde.

Det mener jeg nu heller ikke, at han ville kunne i dag. Jeg bliver ofte tilkaldt som bistandsadvokat af politiet for at være til stede, når en person, der har anmeldt en voldtægt, skal afhøres første gang.

Det er min erfaring, at politiet tager disse sager meget alvorligt.

De spørger selvfølgelig ind til omstændighederne før voldtægten; kendte hun gerningsmanden, dansede de, gik de hjem til ham. Politiet skal opklare forbrydelser, men også sikre, at personer, de mener, ikke kan dømmes, ikke bliver tiltalt.

Min rolle er i de tilfælde at hjælpe offeret gennem retssystemet, men også at forklare offeret, at hvis der ikke rejses sag, eller hvis gerningsmanden bliver frifundet, så er det ikke, fordi retssystemet ikke anerkender hendes forklaring om, at hun har været udsat for et overgreb.

På grund af hensyn til retssikkerheden skal der bare meget til for at dømme for voldtægt, når det er påstand mod påstand.

En dom om langvarig fængselsstraf kræver, at det er bevist ud over enhver rimelig tvivl, at gerningsmanden har handlet forsætligt. Man skal altså kunne bevise, at han har opfattet, at der var tale om sex mod kvindens vilje. Vil et krav om mere udtrykkeligt samtykke så ændre noget?

Da der ikke er krav om skriftligt samtykke i det svenske forslag, bliver det fortsat påstand mod påstand. Så der er jo ikke en reel ændring af offerets stilling.

Men kan man ikke hævde, at det stadig er et retssikkerhedsmæssigt godt forslag, fordi det er en klar regel, alle kan forstå, at uden aktivt samtykke kan du risikere at havne i fængsel?

Nej, så enkelt er det ikke. Kvinden kan jo godt have ønsket sex, men senere have fortrudt.