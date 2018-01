Pensioneret civilingeniør: Drop skattelettelser, og sæt i stedet momsen på mejeriprodukter, frugt og grøntsager ned

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Nu har vi diskuteret skattelettelser i mange måneder, og regeringen er så blevet enig med sig selv om, at det nok tager lidt længere tid at få bakset skattelettelser på plads end først antaget. Jeg ved ikke, om vi har råd til skattelettelser. Jeg tror det egentlig ikke.

Men hvis vi har, så har jeg et forslag til en bedre måde at gøre det på end de hidtil fremførte. Alle er enige om, at det bedste vil være skattelettelser i bunden, for det skal bedre kunne betale sig at arbejde end at være på kontanthjælp, integrationsydelse eller arbejdsløs.

Derfor foreslår jeg, at vi nedsætter eller helt fjerner moms på basale fødevarer såsom mejeriprodukter, mel, gryn, brød, frugt og grøntsager.

Kød (vi spiser alt for meget kød) og forarbejdede fødevarer som kager, slik og færdigretter hører ikke til de basale fødevarer efter min opfattelse.

For et land, som mere eller mindre har tvangsdigitaliseret den offentlige sektors kommunikation med borgerne, må det være en smal sag at indføre og administrere forskellige momssatser. De administrative byrder må i vores digitaliserede samfund være til at overkomme. Vore nabolande opererer med forskellige momssatser på fødevarer, så kan vi vel også.

For mig handler det om at give skattelettelser, som er rimelig jævnt fordelt, og som ikke øger uligheden mellem de forskellige indkomstgrupper

Reduktion af moms på basale fødevarer vil gavne alle, for vi skal alle have noget at spise. Uden at gå i dybden med madomkostninger for singler, pensionister og diverse familietyper så tror jeg, at børnefamilier vil kunne få en skattelettelse på 5-10.000 kr. pr. år og studerende, singler og pensionistpar 2-5.000 kr. pr. år, hvis vi fjerner momsen helt på ovennævnte basale fødevarer.

Beløbet er i nogen grad indkomstuafhængigt. Direktørfamilien og den ufaglærte arbejderfamilie vil i princippet få samme skattelettelse.

Jeg er godt klar over, at kontanthjælpsmodtagere, flygtninge m.m. også vil få en skattelettelse, men det kan de nu også godt bruge til at komme videre i tilværelsen.

Det er en meget enklere løsning end justering af indkomstskattesystemet. Det har også den fordel, at det kommer alle indbyggerne til gode, både børn og voksne.

Den berømte kassedame med et eller flere teenagebørn vil få meget mere ud af det end af et forhøjet bundfradrag, fordi hun har høje madomkostninger. Det er ovenikøbet en løsning, som er klimavenlig, hvis vi er så heldige, at den reducerer vores kødforbrug en smule.

Skatteministeriet har i 2008 ud fra et sundhedsperspektiv undersøgt, om det var muligt at nedsætte momsen på sunde fødevarer og finansiere det med hævet topskat eller højere bundfradrag.

Konklusion var, at det var inden for EU-reglerne at differentiere momsen på fødevarer, så det er alene et spørgsmål om, hvordan man vil finansiere momsnedsættelsen.

Jeg er ikke ude på at være sundhedsapostel i denne sammenhæng.

For mig handler det om at give skattelettelser, som er rimelig jævnt fordelt, og som ikke øger uligheden mellem de forskellige indkomstgrupper. Hvor meget momsen i procent kan nedsættes inden for det berømte råderum, må Skatteministeriet finde ud af.