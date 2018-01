Pensioneret trafikrådgiver: Ingen har bedt om førerløse S-tog. Om toget kører hvert 5. eller 10. minut er ligegyldigt, bare det kører til tiden

Et klart flertal af danskerne så gerne, at prisen for en pakke cigaretter blev hævet til det dobbelte, og mange er også positivt indstillede over for andre tiltag, der kan motivere flere til at holde op med at ryge.

Det viser en ny holdningsundersøgelse, som analysebureauet Megafon har lavet for Politiken og TV 2.

Professor Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed er en af de eksperter, der gentagne gange har opfordret til at gøre tobak væsentligtdyrere for at mindske andelen af rygere og i fremtiden forhindre, at så mange som 14.000 danskere årligt dør af rygerelaterede sygdomme, som det er tilfældet i dag.

»Politikerne kan da bare se at komme i gang nu. Undersøgelsen viser tydeligt, at der ikke er nogen grund til at være bange for vælgerne. Hvis regeringen tager sin egen målsætning alvorligt om, at vi skal have en røgfri generation i 2030, så er prisstigninger den allermest effektive metode til at nå målet«, siger han.