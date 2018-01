Forfatter der har mistet evnen til at læse: Er jeg selvcentreret, fordi jeg ikke engang kan læse 15 minutter om dagen i en bog?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg kan ikke længere finde ud af at læse. Engang kunne jeg. Jeg kan huske det. På en madras i garagen med min hund i fodenden, en bog, der blev min verden i timer, i dage. Jeg kunne glemme, at jeg lå i garagen, jeg kunne blive forskrækket, når jeg løftede hovedet fra bogen og havde glemt, at jeg lå i garagen.

Men bøgerne bliver ikke længere til en verden for mig. Virkeligheden fylder for meget, den er på en måde blevet vigtigere, og jeg hader det.

Ikke fordi jeg hader virkeligheden, men fordi den aldrig lader mig undslippe. Der er brug for drømme og fantasi, at glemme sig selv. Måske for at huske de andre, en andens virkelighed, en andens univers, stemme, ånd, sind. Det er derfor, bøgerne er vigtige. Men de er ikke vigtige, hvis ikke der er nogen, der læser dem. Lever sig ind i dem.

Hvis man har en dårlig dag, så fuck den dag, så tag en andens, åbn en bog

Jeg spørger mig selv: Kan jeg ikke længere leve mig ind i en historie, en anden hovedperson? Fylder jeg for meget i mig selv? Vi er jo alle hovedpersoner. I vores eget liv. I virkeligheden. Er jeg selvcentreret, fordi jeg ikke engang 15 minutter om dagen kan lade en anden overtage min plads? Se verden fra en andens øjne? Det er værre med min mor. Engang skrev hun dagbog, engang læste hun bøger og skrev. I dag kan hun ikke engang læse et ugeblad.

Hun kan ikke længere give sig hen eller fordybe sig. Kun i virkeligheden, kun i det hurtige, flyvske. Statusopdateringer, citater på Facebook, firkanter på Instagram.

Og sådan er jeg også blevet. Selv om jeg higer efter den indlevelse, jeg kan huske fra garagen. Den indlevelse, hvor jeg glemmer, at jeg bladrer, og pludselig har læst 50 sider på ingen tid.

Engang var min mor deprimeret. Jeg købte en krimi til hende, ’Mirakelmanden’ af Julie Hastrup. »Katrine, jeg er ikke ligesom dig. Vil du godt droppe det! Så fat dog, at jeg ikke gider at læse bøger«, sagde hun.

Men hun har læst de foregående i serien engang, vi var på ferie. Jeg kan huske det, for hun spildte cola på den ene, men læste den færdig alligevel, fordi hun var så opslugt af handlingen.

»Men du kunne jo godt lide de andre«, siger jeg, og nu er hun ved at ændre sit coverbillede på Facebook, en solopgang med citatet: »The older we get, the less we care«.

Jeg siger ikke, at det altid hjælper at læse en bog, men hvorfor ikke give sig selv lov til, en gang imellem, at glemme sig selv? Hvis man har en dårlig dag, så fuck den dag, så tag en andens, åbn en bog. Læs dig ind i en god dag, eller en andens dårlige dag. En andens virkelighed. Glem dig selv. Tag en pause fra dig selv. Gør dig selv den tjeneste.

Vi dyrker os selv mere, end vi dyrker hinanden, når vi i stedet for at søge væk fra de dårlige dage refererer dem på sociale medier: »… Føler sig trist. … Føler sig udfordret … Føler sig ilde til mode«. #mandag.

The older we get, the less we care. Måske er der en sandhed i det citat. Historierne var større i garagen, fordi jeg havde brug for dem. Jeg var yngre. Uerfaren. Uvidende. Så åbnede der sig en fortælling, der gjorde mig større.

Når man er stor, har man ikke brug for at blive større. Det kan man sige sig selv. Tværtimod har man måske brug for at blive mindre.