Cand.pæd og psykoterapeut: I udsatte boligområder bør fagfolk se på den enkeltes forældrekompetence, allerede når en graviditet konstateres

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Statsministerens nytårstale har fået mange til at reagere. Også mig, der har min daglige gang blandt udsatte familier. Jeg er enig med statsministeren i, at parallelsamfund skal brydes op, men desværre oplever jeg, at politikerne ofrer udsatte grupper for f.eks. at opnå opbakning til skattelettelser.

Jeg har forsøgt at forstå statsministerens løsninger, men for mig er opbrydning af beton ikke en løsning, der kan stå alene. Jeg ønsker handlinger, der støtter den enkelte i at blive en del af fællesskabet, og til det har vi brug for samarbejde og konkrete mål.

En del forældre i udsatte boligområder har svært ved at leve op til deres ansvar, selv om de gerne vil. Derfor bør fagfolk se på den enkeltes forældrekompetence, allerede når en graviditet konstateres. Der skal stilles krav, og forældrene skal have mulighed for at udvikle kompetencer til gavn for deres børn.

Desuden skal institutionerne fastholde forældrene i at tage ansvar. Forældrene skal kende de klare krav og forventninger til dem samt konsekvenserne, hvis de ikke lever op til deres ansvar.

Parallelsamfund forsvinder ikke ved nedrivning af huse, men ved at blande kulturer, så der dannes relationer på tværs. Derfor skal pladsanvisningerne henvise børn til institutioner og skoler med flere kulturer, så de unge generationer blandes. Myndighederne skal lade kompetente fagfolk give elever fra udsatte familier faglig støtte, så de ikke kommer bagud. Børn kan ikke bare inkluderes i skole og samfund, for uden tilstrækkelig faglig støtte føler mange sig uden for skolens fællesskab og fatter i stedet interesse for kriminelle miljøer.

Selvfølgelig skal debattører og politikere forholde sig til, hvad der sker, men det skal gøres uden at udstille udsatte grupper som roden til alt ondt

Statsministeren sagde, at borgerne skal arbejde og være selvforsørgende, men min oplevelse fra ghettoerne er, at selv mennesker, der er opvokset i Danmark og har en uddannelse, føler, at de er uden for fællesskabet. De har forsøgt at få arbejde, men gang på gang fået afslag og derfor mistet håbet og troen på, at nogen vil ansætte dem.

Jobcentre og politikere må samarbejde med rummelige virksomheder for at få udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet.

Konfrontationer mellem grupperinger har kostet menneskeliv. Det er helt uacceptabelt, men mange er hurtige til at udpege etniske minoriteter som problemet. Denne retorik er med til at grave grøfter mellem etniske grupper og resten af samfundet. Selvfølgelig skal debattører og politikere forholde sig til, hvad der sker, men det skal gøres uden at udstille udsatte grupper som roden til alt ondt. Det får grupperne til at isolere sig og finde tryghed i parallelsamfund.

Der findes ingen enkle løsninger, men der kræves politisk vilje til konkret handling. Vi må fastholde demokratiske værdier og et menneskesyn med plads til forskellighed og arbejde målrettet på at inddrage udsatte borgere i fællesskabet, så de kan bidrage og få positiv indflydelse på deres børns liv.