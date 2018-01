Susanne Staun: Ny sjusket rapport, om at kvinder skulle være mere voldelige end mænd, er vildledende

Fædrerettighedsorganisationer har altid holdt af CTS-baserede undersøgelser, der tilsyneladende viser kønssymmetri i voldsudøvelsen i stuerne, og interesseorganisationer som Mandecentret og Foreningen Far er ikke sene til at misbruge denne rapport til deres kerneopgave, nemlig at sikre befolkningens og regeringens forståelse for, at kvinder er lige så slemme som mænd i voldsafdelingen, og at der følgelig skal rykkes rundt på visse bevillinger.

Det er der, som man aner, intet belæg for.

Rapporten siger ærligt, at dens resultater ikke er generaliserbare og slutter med, at der er behov for at vide mere. Med andre ord kom der ikke en handlingsplan ud af den bestilte rapport, som meningen var, medmindre man mener, at behovet for at vide mere kan opfattes som en handlingsplan.