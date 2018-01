Lektor i byudvikling: Løkkes plan bringer i hvert fald ikke familielivet i bedre balance

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Sofie Løhde og Lars Løkke har en plan. En udflytningsplan. Igen. Målet er at bringe Danmark i bedre balance og bygge bro mellem by og land. Udflytningen af flere statslige arbejdspladser er midlet. Men hvis planen skal virke efter hensigten, må vi forstå dens konsekvenser for hverdagslivene rundtomkring i de berørte hjem.

Formålet er ædelt og vinder bred opbakning. Mulighederne for at skabe vækst og viden er ulige fordelt. Få større byer vokser, oplandenes befolkningstal daler. Danmark knækker. Der er dramatiske metaforer i omløb.

Og vi er oppe mod stærke kræfter. Urbanisering er en global selvforstærkende tendens, som ikke alene har med centrering af arbejdspladser at gøre. Den er også påvirket af forandrede erhvervsstrukturer, investeringsmuligheder, vækstvilkår og en masse andre dynamikker på globalt og nationalt plan. Konsekvenserne har vi erfaret gennem de seneste årtier: Kontrasten mellem land og by bliver for stor, og balancen skal genvindes.

Historik og genkendelighed udgør et værdifuldt fundament under vores omskiftelige dagligdag

Borgmestre – nytiltrådte såvel som erfarne – har vidt og bredt argumenteret for, hvorfor de statslige virksomheder netop skal lande hos dem. Nordjylland er skuffet, Midtjylland er vinderen. Men spørgsmålet er, hvem der er vinder, og hvem der er taber i planen. Det er ikke helt til at sige. For dels afhænger det af øjnene, der ser. Dels er sandheden, at vi ikke helt ved det. Noget er vi dog blevet klogere på siden 2015, hvor første del af planen blev rullet ud: Vi ved, at det er dyrt at gennemføre – væsentligt dyrere end først antaget.

Vi ved, at færre statsansatte end forventet har rykket teltpælene op og er flyttet ud af København. Der er altså blevet flere, der pendler mere og længere for at passe det job, som de har valgt at beholde, selv om den fysiske adresse ændrede sig.

Men vi ved meget lidt om, hvordan overvejelserne hos de potentielt udflyttende medarbejdere former sig i disse dage, imens nyheden om de konkrete udflytningsplaner bundfælder sig. Hvad taler de reelt om ved middagsbordene? Hvad er der på spil i den enkelte familie? Hvordan vægtes ambitioner, erfaringer og muligheder op imod hinanden? Hvilket spind af drømme og forventninger fletter udflytningen sig ind i? Det er meget mere end rationelle overvejelser, der spiller ind.

Men spørgsmålet er, om Løkkes og Løhdes plan overhovedet kommer til at virke

Når relativt få har valgt at flytte med deres arbejdsplads i første runde af planen, er det, fordi de fleste ikke uden videre kan omplante deres liv et helt andet sted i landet. Balancen i hverdagslivet opnås for de fleste mennesker i værdifulde netværk, relationer og stedtilknytninger. Vi holder af hverdagen, fordi vi hver især har sammensat præcis vores særegne buket af gøremål, drømme og hensyn.

Mange har fundet en måde at få tingene til at fungere på: Bedstemor henter lillesøster i daginstitution hver tirsdag. Naboen lufter hunden, når vi arbejder længe. Storebror har alle sine venner igennem fodboldklubben, som han har spillet i siden børnehaven. Mor har lige fået et spændende job og er ked af at forlade det. Far elsker at løbe ture med de andre fædre fra klassen.

Vi kender som regel nogen i nærheden, der kan træde til, når tingene skrider. Og det gør ting med jævne mellemrum. Historik og genkendelighed udgør et værdifuldt fundament under vores omskiftelige dagligdag. Derfor går mange også rigtig langt for at bevare så mange relationer og hverdagslivsrytmer, som overhovedet muligt. Vi ved, hvad vi har – ikke, hvad vi får.