Tillidsrepræsentanter i Udlændinge- og Integrationsministeriet: Marstrand gør os ansatte i ministeriet til syndebukke

Medarbejdere under Udlændinge- og Integrationsministeriet træffer årligt flere hundrede tusinde afgørelser vedrørende udlændinges indrejse og ophold i Danmark.

Hver enkelt afgørelse har det til fælles, at den for modtageren er afgørende for fremtiden.

Udlændingeområdet fylder meget både i de daglige nyheder og i danskernes bevidsthed. Omverdenens forandringer og forventninger pålægger Folketingets medlemmer konstant at ændre reglerne i udlændingeloven.

Som tillidsrepræsentanter for de knap 1.300 ansatte under Udlændinge- og Integrationsministeriet oplever vi, at medarbejderne dagligt går på arbejde med et ønske om at gøre sig nyttige og kunne levere deres arbejde på en måde, de kan være stolte af – både i form og indhold.

Medarbejderne er bevidste om, at sagernes alvor og offentlighedens bevågenhed ledsages af en forventning om, at afgørelser er korrekte og beslutninger begrundede. Det er omstændigheder, der har en tiltrækkende effekt på fagligt dygtige personer, som brænder for udlændingeområdet.

Der synes imidlertid hos flere debattører og medier at være en opfattelse af, at medarbejdere under Udlændinge- og Integrationsministeriet indgår i en sammensværgelse, der har til formål at begrænse udlændinge og indvandreres muligheder i Danmark.

I et debatindlæg insinuerer forfatteren Anne Lise Marstrand-Jørgensen endda, at en bonusordning eller hemmelig manual skulle tilskynde medarbejdere til at give ulovlige afslag på familiesammenføring. Det ligger meget langt fra den hverdag, som vi er en del af.

Som repræsentanter for medarbejderne synes vi, at det er ærgerligt, at utilfredshed med de regler, som er bestemt af folkevalgte politikere, skal forplante sig som en mistro mod medarbejdere i et system, der er indrettet til at træffe lovlige og saglige afgørelser.

For medarbejderne er det ikke antallet af afslag, som tæller, men derimod andelen af afgørelser, som den overordnede myndighed bekræfter rigtigheden af.

Modsat det, som antydes i debatten, har medarbejderne i departementet samt de to styrelser på udlændingeområdet – Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration – ikke uindskrænket magt til at fastsætte udfaldet i de enkelte sager.

Medarbejdernes afgørelser kan og bliver i høj grad testet ved enten Flygtningenævnet eller Udlændingenævnet. For en lang række sagers vedkommende er der også mulighed for at få domstolenes vurdering af sagen, og endelig påser ombudsmanden, at de ansattes arbejde foregår på lovlig vis og efter god skik.

Som mennesker har vi forståelse for, at afgørelser på udlændingeområdet kan være frustrerende og fremstå urimelige.

De medarbejdere, som vi repræsenterer, er ikke desto mindre forpligtede til at følge de love og regler, som er fastsat af andre.

Vi bifalder debatten på udlændingeområdet, men opfordrer til, at kritikken rettes mod dem, som reelt fastsætter rammerne for udlændinges vilkår i Danmark.