Regeringen vil gøre det dyrere at udøve sexchikane på jobbet

Bølgerne går stadig højt i #MeToodebatten. Det er godt. Det er med til at fastholde fokus på problemstillingen, også selv om alle ikke er enige.

I regeringen ønsker vi ikke, at debatten ender i skyttegravskrig mellem for og imod #MeToo, eller mellem frigjorthed og puritanisme. Vi ønsker at holde fokus på hovedpointen, at der åbenlyst er tale om et problem, hvis omfang bør være et wakeupcall for alle.

Det vil vi gøre noget ved og sende et klart signal om, at seksuel chikane er helt uacceptabelt

Regeringen tager det wakeupcall alvorligt.

Vi skal sikre, at de mange kvinder, der har været med til at bryde tabuet, ikke har gjort det forgæves. Seksuel chikane kan være ødelæggende for den, der udsættes for det. Men vi må ikke kun se det som et problem for den enkelte. Det er et samfundsproblem.

Derfor skal vi som samfund tage seksuel chikane alvorligt. Her har regeringen en vigtig rolle at spille. Derfor præsenterede vi 10. januar under et samråd i Folketingets Ligestillingsudvalg en række initiativer, der skal bidrage til at forebygge og håndtere seksuel chikane.

For det første er erstatningsniveauet for seksuel chikane på arbejdspladsen for lavt. Det har ligget på samme niveau i mange år og er simpelthen utidssvarende. Det vil vi gøre noget ved og sende et klart signal om, at seksuel chikane er helt uacceptabelt.

Samtidig styrker vi Arbejdstilsynets muligheder for at træffe afgørelse om seksuel chikane. Og tilsynets vejledning i forhold til seksuel chikane skal revideres, så det bliver klart, at også enkeltstående grove tilfælde af seksuel chikane er en overtrædelse af lovgivningen.

Vi nødt til at tage et fælles ansvar for at fremme en kultur, hvor det ikke er i orden at chikanere

Vi ved desuden, at der er stigende problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det skal kunne håndteres bedre i arbejdsmiljøindsatsen. Derfor har regeringen nedsat et ekspertudvalg, der skal se på, hvordan hele arbejdsmiljøindsatsen kan gentænkes. Men det kan ikke stå alene. Hvis der virkelig skal rykkes noget, skal kulturen på arbejdspladserne ændres. Det danske frisind skal kombineres med respekt. Her er forebyggelse på arbejdspladserne afgørende.

Derfor vil vi kontakte landets virksomheder med en klar opfordring til at bryde tabuet og tale om respekt, god tone og omgangsform på arbejdspladsen. Vi vil give input til, hvad man bør være opmærksom på som arbejdsplads. For det handler om alle medarbejderes trivsel. Det kræver, at man er tydelig omkring, hvor grænsen for god opførsel går, når det kommer til kolleger og ansatte.

I foråret vil vi desuden afholde en høring om seksuel chikane på arbejdspladsen med inddragelse af arbejdsmarkedets parter for at drøfte konkrete udfordringer, gode erfaringer og nødvendige tiltag i forhold til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.

Kampen mod seksuel chikane vil være en hovedprioritet for regeringen i 2018. Men hvis vi skal skabe en kulturændring, er vi nødt til at tage et fælles ansvar for at fremme en kultur, hvor det ikke er i orden at chikanere, forgribe sig på eller befamle andre. Hvor der er respekt for hinandens grænser. Og hvor det er i orden at sige fra og anmelde seksuel chikane og seksuelle overgreb.

Derfor er der brug for, at alle sætter fokus på respekt, god tone og omgangsform.