Journalist om manglen på sekularisme: Lad nu kirken sejle sin egen intolerante sø Debatten om præster, der nægter at vie homoseksuelle, udstiller det håbløse i sammenfiltringen af stat og kirke. En adskillelse er i alles interesse – ikke mindst kirkens.

Jubelen i LGBT-miljøet ville ingen ende tage, da det i 2012 omsider blev muligt for homoseksuelle par at blive viet i folkekirken. Nu var alle sorger endt, og vejen til hymens lænker – og dermed velsignet samkvem helt ind i evigheden – banet for også bøsser og lesbiske. Troede man.

For det viste sig, at visse præster af samvittighedsgrunde nægtede at udføre vielsesritualet. Det blev nemlig ikke gjort lovpligtigt for præsterne at vie homoseksuelle – man fjernede blot en lov, som specifikt forbød dem at gøre det. Det blev ovenikøbet udførligt nedskrevet, at det stod præsterne frit for at afvise giftelystne homoseksuelle ved kirkeporten.

Skal man tro en rundspørge foretaget for TV 2 i december 2017, benytter hver femte præst sig i dag af denne apologetiske ret til gejstlig vægring ved homovielser. Det er trods alt en del, og det er selvfølgelig faldet LGBT-miljøet og dets forkæmpere for brystet, hvorfor flere har slået til lyd for, at man med lov bør knægte de stivsindede præster, så man som homoseksuel også kan blive viet af en præst imod dennes vilje, hvis nogen skulle nære dette særprægede ønske.

Det radikale medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Tommy Petersen, som er erklæret ateist, har ved adskillige lejligheder accentueret det forkerte i, at en offentlig institution som folkekirken diskriminerer homoseksuelle, og har argumenteret for lovregulering. Han har endvidere etableret en hjemmeside, hvor man kan indrapportere præster, som nægter at vie homoseksuelle. Det kan selvfølgelig være svært at overse det barokke i, at en politiker, som hellere vil sættes på hjul og stejle end sætte sine ben i en kirke, så ivrigt kæmper for homoseksuelles ret til at blive viet af præster, som også meget gerne vil have sig den fornøjelse frabedt. Ikke desto mindre er det et ganske ædrueligt synspunkt, at præster i deres egenskab af offentligt ansatte embedsmænd, aflønnet med skattekroner, som er inddrevet uden smålig skelen til seksualitet, naturligvis ikke kan diskriminere homoseksuelle.