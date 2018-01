Direktør i Arla Fonden: Du bliver sundere af at spise i godt selskab med andre

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

På Arla fondens madlejr har vi de seneste tre et halvt år haft flere end 5.000 børn på en uges madlejrskole. Her bliver de inspireret, udfordret og lærer at prøve sig frem.

Vi beder blandt andet de 6. og 7. klasser, der skal på madlejr, om at opstille de 10 ting, der kendetegner det gode måltid. Det er bemærkelsesværdigt, at alle klasser har ’spis sammen med andre’ eller ’spis sammen med nogen, du holder af’ som et af deres råd. Det er vigtigt for dem. Sådan bliver måltidet bedre, og maden smager af mere, når de oplever det fællesskab.

I denne uge kom Madindeks 2017 fra Madkulturen, der kortlægger danskernes madvaner.

Her fremgår det, at hvert fjerde aftensmåltid bliver spist alene, og at godt hver fjerde af alenespiserne er kede af at spise alene.

På madlejr oplever vi, at samværet omkring måltidet er afgørende for spiseoplevelsen. Hvorfor gøre sig umage med et måltid, som kun er til dig selv? Det handler ikke kun om stearinlys og servietter, men også måltidets kvalitet. Vores fornemmelse er, at selv om der er præcis det samme på tallerkenen, så bliver maden vurderet bedre, når selskabet omkring bordet også er godt.

Selvfølgelig skal maden smage godt, men den smager bedre, når du spiser sammen med andre.

I Madindeks er der også spurgt ind til dette. Flest vælger at prioritere godt selskab frem for maden.

Hvis vi ikke spiser sammen med nogen, så mangler lysten til at gøre os umage og til at eksperimentere. Det bliver nemmere at forfalde til den lette løsning, det ensformige og måske mindre sunde.

Af madindekset fremgår også, at der er flere, der foretrækker deres eget selskab, blandt de danskere, der har mere usunde madvaner.

De unge, der bor alene, spiser oftere med andre sammenlignet med andre aldersgrupper. Madindeksets undersøgelse bekræfter mig i, hvad jeg selv har set på madlejr igennem flere år: at samværet er i centrum i de unges danske madkultur. Selvfølgelig skal maden smage godt, men den smager bedre, når du spiser sammen med andre. Variationen, omhyggeligheden og nysgerrigheden er større.

Derfor skal vi i Danmark hjælpe de unge med at holde stædigt fast i, at måltider helst skal spises sammen med andre.

Når man spiser alene, tager det ingen tid at spise maden, men når man spiser sammen med nogen, nyder man måltidet. Så står maden ikke alene, men bliver til et måltid med alt, hvad det indebærer af fællesskab, nærvær, samtale, udveksling og andet godt.