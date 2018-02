Israel-ambassadør: Lad os lige huske alle facts om Gaza

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det ville yde Politikens læsere retfærdighed, hvis avisen huskede at inddrage alle relevante facts, når avisen vælger på lederplads at sætte fokus på situationen i Gaza. Det er åbenbart blevet fuldstændig glemt, at Israel foretog en fuld tilbagetrækning fra området tilbage i 2005, altså for mere end ti år siden.

Israel har hverken haft en militær eller civil tilstedeværelse i Gaza i næsten 13 år. Det er ikke Israel, der holder folket i Gaza i en spændetrøje, men en terrororganisation ved navn Hamas. I øvrigt en betegnelse, organisationen har fået fra både EU (og dermed Danmark), Interpol og sågar FN.

Næsten 1 milliard danske kroner har Hamas brugt på at bygge terrortunneller

Husk på, at Hamas kom til magten gennem en demokratisk proces blandt palæstinenserne, hvorimod Politiken skriver, at det palæstinensiske folk bliver straffet for noget, de ikke har gjort. Faktisk er det sådan, at hvis der var valg igen i dag, så viser meningsmålingerne, at folket i Gaza ville holde Hamas ved magten.

Siden Israel trak sig fra området, har Hamas’ terrorvælde stået på i mere end et årti, indeholdende affyring af mere end ti tusind raketter mod israelske byer, mens organisationen samtidig har sponsoret individuelle angreb rettet mod civile. Eller hvad med de berygtede terrortunneller, der bliver bygget for at give terrorister mulighed for at komme uhindret ind til Israel. Så sent som tidligere i denne måned blev det afsløret, at en ny tunnel på over to kilometer var blevet fundet. Det har man ikke kunnet læse i hverken Politiken eller resten af den danske presse for den sags skyld.

I virkeligheden er Israel yderst bekymrede for den humanitære situation i Gaza. Hver eneste dag sørger Israel for, at store mængder af materialer bliver transporteret til Gaza. Lad os bare tage 26.1., hvor Politiken skrev sin leder: 12.164 tons udstyr, 33 tons mad og 160 tilfælde af ambulancer, der krydsede grænsen fra Gaza ind til Israel for at modtage lægehjælp. Samtidig bruger terrororganisationen Hamas mere end 140 millioner amerikanske dollars på at bygge terrortunneller, samtidig med at terrorister og disses familier bliver belønnet.

Det er besynderligt at læse, hvordan lederen i Politiken får det til at se ud, som om at det er Israel, Egypten, det palæstinensiske selvstyre i Ramallah og sågar verdenssamfundet,, men ikke terroristerne, der har magten i Gaza?

Lad os lige tage tallet igen i danske kroner og øre. Næsten 1 milliard danske kroner har Hamas brugt på at bygge terrortunneller, hvor de i stedet kunne have bygget hospitaler, skoler eller styrket infrastrukturen generelt. Åbenbart giver det mere mening at skyde skylden på Israel, som forlod området for mere end et årti siden, og som samtidig dagligt sender hjælp ind i området og behandler sårede? Helt ærlig, Politiken?