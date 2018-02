Studerende: Måske er karakterkravet på universitetet ikke så ringe endda?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Københavns Universitet indfører fra i år et karakterkrav på 6,0 for at kunne søge ind på universitetets uddannelser. Ved optagelse gennem både kvote 1 og kvote 2.

Et tiltag, som alt andet lige vil begrænse optaget, og som vil få store konsekvenser for den enkelte gymnasieelev, der har en ambition om at søge ind. Selv om jeg ikke tror, at universitetet indfører karakterkravet af nogen anden årsag, end at det gerne vil være et eliteuniversitet, mener jeg alligevel, at det faktisk kan have en positiv effekt for vores fremtidige arbejdsmarked, at de gør det.

Hvordan skal vi ellers skal få flere unge til at vælge universitetet fra

Det er nemlig efterhånden ingen hemmelighed, at den største trussel mod både de danske virksomheder og vores velfærdssamfund er, at vi akut mangler kvalificeret arbejdskraft.

Og det er ikke statskundskabere, lingvister og (desværre for mig) heller ikke jurister, som virksomhederne desperat efterspørger. Nej, det er faglært arbejdskraft. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd siger, at vi står og mangler op mod 72.000 erhvervsfagligt uddannede mennesker allerede i 2025. Dertil kommer, at vi vil mangle 25.000 med korte videregående uddannelser og 40.000 med mellemlange videregående uddannelser.

Prøv bare at tænke på det massive velstandstab, Danmark vil lide, hvis ikke vi får lukket det hul. Det er altså ikke bare ærgerligt for de danske virksomheder, men det er en direkte trussel mod vores velfærdssamfunds fortsatte finansiering, hvis de danske virksomheder ikke kan gribe de vækstmuligheder, der ligger foran dem, fordi de mangler arbejdskraften. Jeg synes, at det er skræmmende.

Problemet med karakterkrav er i min optik således ikke, at færre unge kan komme på universitetet

Isoleret set synes jeg, at det er en dårlig idé at indføre begrænsninger på unges mulighed for at forfølge deres drømme, men kigger man på det store billede, må jeg indrømme, at jeg har meget svært ved at komme med noget andet bud på, hvordan vi ellers skal få flere unge til at vælge universitetet fra og erhvervsuddannelserne til.

Selvfølgelig skal vi fortsætte med at sætte massivt ind ved studievejledningen både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, vi skal tale erhvervsuddannelserne op og kæmpe for, at unge kan se en fremtid i kortere uddannelser frem for at søge de lange. Men vi må også bare erkende, at de positive virkninger af den fremgangsmåde simpelthen er for længe undervejs, i forhold til hvor stort et pres der lige nu er på vores arbejdsmarked for at få mere kvalificeret arbejdskraft særligt i industrien.

Problemet med karakterkrav er i min optik således ikke, at færre unge kan komme på universitetet, det er faktisk fordelen. Det største problem er, at det med overvejende sandsynlighed vil få en social slagside, fordi der er en direkte sammenhæng mellem, hvor lang en uddannelse ens forældre har, og hvor gode karakterer man får i skolen.

Det betyder, at universiteterne kan få en sammensætning af studerende, som i endnu højere grad end i dag har en overvægt af unge, der kommer fra hjem, hvor forældrene også har lange uddannelser. Det, mener jeg, er problematisk.

Derfor skal karakterkrav samtidig bakkes op af en endnu større indsats i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, hvor vi i endnu højere grad skal sikre en undervisningsform, så de unge, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem, ikke er de eneste, som skal betale prisen for at få lukket uddannelseshullet. Det kan f.eks. være ved at begrænse 24-timers eksaminer, hjemmeopgaver og SRP’en, som giver unge fra bogligt stærke hjem en kæmpemæssig fordel, fordi de kan få hjælp af mor og far.