Geolog i oprør over ’Broen’: »Alle i serien taler et standardiseret stockholmsprog uden det mindste strejf af Malmø-svensk«

Fører Øresundsbroen én lige ind til Stockholm? Det er den fornemmelse, man får, når man ser krimiserien ’Broen’.

Sverige er beriget med en stor diversitet af farverige dialekter. Dialekter fra Skåne og ikke mindst fra Malmø er meget karakteristiske.

Men hos Länskrim i Malmø taler alle betjentene et standardiseret stockholmsprog uden det mindste strejf af Malmø-egnen.

I lokalbefolkningen, som den portrætteres i serien, er det ikke meget bedre. Med undtagelse af kollektivets tydeligt skånske leder, Harriet, taler også de den samme flade stockholmsdialekt.

Som danofil nordmand har jeg erfaret, at dialekter har en helt anden status hos vores gamle danske koloniherrer, end vi kender til i Norge. Jeg kan godt leve med, at danskere betragter det københavnskklingende rigsdansk som det eneste, man kan acceptere af en person, der får en mikrofon rettet mod sin mund.

De jyske dialekter må nøjes med at blive udfoldet til underholdning og grin for beboerne på den ø, som jyderne kalder Djæveløen.

Nogle gange hænder det endda, at man hører øboerne tale om dialekter, de ikke kan forstå.

Diversiteten i dialekter er naturligvis mere fremtrædende i et land som Norge, der har isoleret befolkningen med høje fjelde og dybe fjorde. Dog vil enhver nordmand og kvinde altid bruge den dialekt, man i sin barndom lærte at tale.

Hvis man optræder på landsdækkende radio og tv, går på scenen som sanger, eller hvis man bliver minister, taler man sin barndoms dialekt – uanset om man er fra de yderste kystøer, fra det inderste bondeland eller fra det fjerneste Nordnorge. Al musik, som når hitlisterne, bliver fremført på artistens lokale dialekt. Selv når min datter synger det seneste hit, gengiver hun artistens dialekt.

Selvfølgelig skal man ikke kun vælge skuespillere fra det område, tv-serierne udspiller sig i. Men i Norge må enhver norsk skuespiller beherske dialekten fra samtlige landsdele, hvis der skal være chancer for at få succes i karrieren.

Alle dramaer handler om almindelige mennesker i lokale miljøer. Det ville ikke være en troværdig gengivelse af et lokalmiljø, hvis en hel landsby talte, som man gør i Oslo.

Sverige er også kendt for at vedstå sig landets dialekter.

Kendte politikere og kunstnere som for eksempel Carl Bildt og Mikael Wiehe ser ingen grunde til at lave om deres dialekt, når de er i offentlighedens lys.

Også i svenske film hører vi normalt dialekter fra den landsdel, hvor handlingen foregår.

Sådan er det ikke i ’Broen’.

Nordisk Råds sprogundersøgelser viser, at svenskere og danskere har mest besvær med at forstå hinanden, mens nordmænd har nemmere ved at forstå begge naboer.

Det kan hænge sammen med, at alle børn er opfostret med Astrid Lindgrens mange fortællinger. Det er de også i Danmark, men i Norge fik vi lov til at høre Pippi og Emil tale det lokale sprog, mens man i Danmark hørte en dansk fortællerstemme.

At dubbe skandinavisk børne-tv er således en dårlig idé, hvis man vil give de næste generationer god sprogforståelse. Dette blev et tema i december, da den norske julekalender ’Snefald’ blev sendt på dansk tv med danske stemmer. Dansk, svensk og norsk har 90 pct. ens ord. Mange er helt identiske. Nogle ord kan skrives eller udtales forskelligt, dog med en identisk stamme, der giver god mulighed for forståelse. De 10 pct. ord, som er helt forskellige (f.eks. dreng/poike/gutt, pige/flicka/jente), lærer de små børn nemt, hvis de får mulighed for at høre dem i de unge år.