DFU-formand: Der er kommet et nærmest sygeligt fokus på konflikt i dansk politisk journalistik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er politikernes ansvar, at befolkningens mistro til dem er blevet så slem, og det er politikernes opgave at vinde tilliden tilbage.

Men. Medierne er altså blevet nogle dovne hunde, der alt for tit går i selvsving eller tomgang på sager, hvor der er en twist eller en snert af konflikt eller personsag, og det er brand ærgerligt. De burde hellere stoppe op og træde nedad konflikttrappen i stedet for at tage danskerne med op af en stige uden ben på.

Chris Bjerknæs Født 1989. Er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) og har været aktiv i dansk politik siden 2008, bl.a. som lokalformand, hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat i Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom. Udover sit politiske engagement arbejder han til daglig som farvehandler. Chris Bjerknæs skriver indlæg fra et ungt, borgerligt ståsted for Politikens debatredaktion.

Forstå mig ret. Medierne skal helt bestemt dække politiske konflikter, også dem der omhandler DF og regeringen eller fiskekvotesagen for bare at nævne et par af de konflikter, som er blevet dækket minutiøst på det seneste. Men det er, som om at hver lille fjer bliver til en hel hønsegård og breaking news i flere dage på bekostning af vigtige nyheder, selvom det måske bare er en storm i et glas vand.

Under kommunalvalget endte Anna Mee Allerslev-sagen med at fylde mere end dækningen af regionsrådsvalget, og selvom sagen om politikernes brug af penge og magt er vigtig, så er borgernes milliarder i sundhedssystemet trods alt vigtigere at få belyst og oplyst. Det havde sikkert også fået flere til stemmeurnerne, i stedet for færre, der var trætte af politikernes misbrug og udenomssnak.

Der er naturligvis politiske personsager, som det er vigtigt at få afdækket, men når vi ser på, at der bliver lukket store og centrale aftaler i dansk politik, som stort set ikke bliver belyst, men har stor, reel betydning for danskerne, så kan man godt blive lidt skuffet og bekymret på folkestyrets vegne. Det burde ellers rydde forsiderne og være breaking i flere dage.

Hvad var det godt for? Hvem blev egentlig klogere af at høre mig hælde vand ud af ørene? Politiske kommentatorer har vi da nok af til at holde suppen i kog

Det er aftaler som erhvervs- og iværksætterpakken, finansloven og ikke mindst forsvarsforliget. Alle tre aftaler fordeler og rykker rundt på mange milliarder kroner og har stor betydning for danskernes hverdag og fremtid. Men det er ikke særlig konfliktfyldt og dermed ikke ligeså sensationelt for den store presse, som hvilket sommerhus statsministeren har holdt sin ferie i.

Se også på konflikten mellem DF og LA for nylig om skat. Jeg blev inviteret i både P1, ’Debatten’, ’DR2 dagen', TV2 News og Radio24syv, og jeg er bare en knotten ungdomspolitiker, der ikke aner en skid om, hvordan forhandlingerne var gået. Hvad var det godt for? Hvem blev egentlig klogere af at høre mig hælde vand ud af ørene? Politiske kommentatorer har vi da nok af til at holde suppen i kog. Men hvor er de politiske journalister, når de store milliarderne rykkes rundt i statskassen?

Hvis man tænder for morgenradioen, hører man det ene konfliktfyldte indslag efter det andet, og på TV2 News kører historierne nærmest i døgndrift, kun afbrudt af sporten. Der er kommet et nærmest sygeligt fokus på konflikt i dansk politisk journalistik i stedet for at oplyse og gøre os klogere på de forskellige synspunkter og sager. Der står vi efterladt med små nichepodcasts for den kræsne lytter tilbage.

Det er ikke, fordi jeg stemmer for, at medierne går blidt til politikerne. Slet ikke. Det er journalisternes job at være vagthunde, men vi skal ikke have et folkestyre, hvor medierne er reduceret til blodhunde, der øger politikerleden og gør danskerne dummere. Og det er det, vi er på vej imod.

Medierne kæmper i forvejen med fake news, faldene avisoplag, taleradio og tv-nyheder i skarp konkurrence med de hurtige sociale medier. Konflikt sælger, men det er på tide, at journalisterne stopper op og forsøger med noget kløgtig og dybdeborende politisk journalistik.