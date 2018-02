Læge i Moria-lejren: Aldrig i mit lægeliv har jeg set noget lignende

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Tak for beretningen fra Moria-lejren i avisen 11.2.

Jeg kan bevidne, at beretningen er i overensstemmelse med virkeligheden.

I januar måned i år arbejdede jeg som frivillig læge for en lille græsk ngo på en beskeden lille klinik i Moria-lejren. Forholdene er lige så horrible, som I beskriver, hvis ikke værre.

Jeg synes, det er skamfuldt, hvad man byder disse mennesker

Aldrig i mit 25-årige virke som praktiserende læge har jeg set så mange patienter, som var psykisk skadet på grund af krigstraumer, overgreb, tortur eller en farlig flugt.

Der er to psykologer til 5.000 mennesker. Jeg blev dybt berørt af alle de skæbnefortællinger, som vidner om et barsk liv, som vi i vores beskyttede del af verden ikke kan gøre os nogen forestillinger om.

Årsagerne til, at flygtninge, indvandrere og migranter lander i denne camp, er mangfoldige. Nogle, jeg talte med, var taknemlige for at være sluppet væk fra bomberegnen og forfølgelse i hjemland, andre var landet i campen under falske forudsætninger, menneskesmuglerne havde bildt dem ind, at de kunne få uddannelse og gratis lægebehandling og operationer i Europa.

Nogle af dem ville gerne tilbage til Tyrkiet. For dem alle gjaldt det, at de var landet i Moria-lejren og levede der under kummerlige umenneskelige forhold.

At leve der betyder kulde, snavs, angst for overgreb, tyveri, dårlig mad og usikkerhed over for fremtiden.

Nogle af dem havde boet der i to år. Både fysisk og psykisk er det direkte sundhedsskadeligt for alle kvinder, mænd og børn.

Jeg synes, det er skamfuldt, hvad man byder disse mennesker. Uanset hvordan Europa i fremtiden takler udfordringen med krigs-, fattigdoms- eller klimaflygtninge, bør Europa i fællesskab handle ansvarligt og lukke lejren.