Behandlingen af religion i Politiken er under niveau: Amatøragtige indlæg som Herbener og Rothsteins burde ikke få spalteplads

Man kan ikke sige, at Gud rangerer højt blandt emnerne på denne avis’ debatsider. Som Gud har man svært ved at måle sig med kvotekonger, statsministre og seksualkrænkede.

Helt fraværende har Gud trods alt ikke været. Han har dog ikke fået meget smigrende omtale. Gud er beskyldt for at være mand og dermed repræsentere en patriarkalsk samfundsorden. Han er uløseligt knyttet til menneskelig magt. Han burde egentlig vige pladsen for en gudeflok. Han findes kun, ligesom genstande findes. Og faktisk findes han slet ikke, for han er et rent menneskeligt påfund. Og for øvrigt burde den folkekirke, som dyrker ham, skilles fra staten, ikke mindst fordi den diskriminerer homoseksuelle.

Det er ikke kun religionsforskerne Rothstein og Herbener og deres klumme ’Intet er helligt’, jeg her hentyder til. En række debatskribenter har givet deres besyv med. Fælles for dem alle er en mere eller mindre klar afstandtagen fra den kristne gudstro. Et gennemgående træk er, at kritikken enten bygger på en himmelråbende uvidenhed eller en bevidst karikering. Det sidste er tilfældet hos Rothstein og Herbener.

Kritikerne har for længst taget afsked med kristendom og gudstro, så man kan undre sig over den energi, de lægger for dagen i deres afvisning. De betragter kristendommen som et fænomen, man ikke behøver vide noget om for at have en afvisende mening om det. Det er højst mærkværdigt og yderst beklageligt.

Religion og kristendom er for vigtige størrelser til at blive behandlet på den amatøragtige måde

Religion og kristendom er for vigtige størrelser i vores samfund og kultur til at blive behandlet på den amatøragtige måde. Tænk, hvis markedsøkonomien, velfærdsstaten eller sundhedsvæsenet blev kritiseret på et tilsvarende løst grundlag. Man ville tage sig til hovedet over kritikerne. Og de ville i hvert fald ikke få adgang til spalterne i en så hæderkronet avis som Politiken, organet for den højeste oplysning. Det er kort og godt nødvendigt at se lidt nærmere på de sidste ugers løse gude- og bragesnak.

Guds køn kom på dagsordenen på grund af Svenska Kyrkans påståede indførelse af betegnelsen ’hen’ for Gud. Det viste sig nu at være fake news. Sammen med #MeToo-bevægelsen fik det dog Herbener til at tale om »monoteismens radikale undertrykkelse af gudinder« (28.1.). Og Gudrun Marie Schmidt spurgte, om hun ikke med sit medlemskab af folkekirken støtter »en patriarkalsk kultur, som jeg finder det afgørende at gøre op med?« (29.1.). Herbener kan endda henvise til en præst, der finder det problematisk, at »Gud omtales som far« og ikke som mor (31.12.).

Det sidste eksempel rummer nøglen til sagens kerne. ’Far’ er den helt centrale måde at om- og tiltale Gud på i kristendommen. Af den simple grund, at det var den måde, Jesus talte til ham på. Men i denne forbindelse er ’far’ naturligvis en metafor. Gud er – i modsætning til hvad Rothstein hævder 21.1. – hverken en genstand eller et menneske. Han er som universets skaber hinsides enhver skabning, med den klassiske betegnelse transcendent. Et sådant væsen kan man selvsagt ikke tale bogstaveligt og håndgribeligt om. Det kræver et andet sprog.