Iværksætter og forfatter om den danske arbejdsmoral: Du bliver ikke succesfuld af at have lange arbejdsdage

Toneangivende iværksættere og politikere forsøger i disse år at etablere to myter om vores arbejdsliv som sandheder:

Jo flere timer du arbejder, desto mere succes får du, og desto bedre står du i forhold til andre.

Jonathan Løw Født 1978 er iværksætter og forfatter. Han har en baggrund som marketingchef, innovationschef og investeringsansvarlig. I dag driver han firmaet Listen Louder, som rådgiver om iværksætteri, innovation og PR.

Det er fortællingen om individet, der er villig til at ofre alt i eksempelvis 5 år for efterfølgende at kunne nyde resten af livet i luksus. Eller det er historien om medarbejderen, der er villig til at yde en ekstra indsats i årevis, fordi det betaler sig i sidste ende.

Denne falske fortælling er paradoksal. Man støder på meget få mennesker, der har været arbejdsnarkomaner og efterfølgende har kunnet læne sig tilbage og nyde livet. De bliver afhængige af deres arbejde og lægger al identiteten der. Derfor indgår de også i et konstant ræs for at bevise, at de er gode nok – enten i form af høje positioner eller igennem opbygningen af stadigt større formuer.

Fortællingen om arbejdstidsræsets positive sider er simpelthen usand. Der er evidens for det modsatte – både når det handler om effektiviteten holdt op imod antallet af arbejdstimer og tanken om, at det er individets benhårde indsats, der sikrer organisationers succes.

Intet her i livet er enten-eller. Derfor vil jeg understrege, at jeg med ovenstående ikke mener, at det ikke kræver benhårdt arbejde at starte en virksomhed op eller få succes på sin arbejdsplads. Jeg siger heller ikke, at mennesker, der eksempelvis arbejder i 70 timer om ugen igennem en årrække, arbejder i blinde som en hamster fanget i et arbejdshjul. Jeg er faktisk ret overbevist om, at de elsker at arbejde, og deres store succes og eventuelle formuer er dem vel undt.

Min pointe er, at vi forstår vores liv gennem fortællinger, og vores unge mennesker søger rollemodeller i det, de ser omkring sig. Derfor er det vigtigt, at vores fortællinger er både sande og nuancerede. Det er ovenstående arbejdstidsmyter ikke.

Én af mine gode iværksætterkolleger Esben Mols Kabell skrev for nyligt følgende i en debat:

»Jeg (sammen med Anders) har startet LaserTryk.dk fra stuen i min lejlighed i Aarhus C. Vi har 400 fuldtidsansatte og omsætter for ca. 40 mio. om måneden. I perioder har den da fået meget mere end 37 timer. Men laaangt de fleste af de 17 år, vi har drevet virksomheden, har den fået opmærksomhed væsentligt under 37 timer om ugen«.

Sådan lød svaret til en de mange debattører, der forsøger at fastholde fortællingen om, at det stærke individ blot skal knokle hårdt nok – så får vedkommende succes – alene fordi de knokler så hårdt. Det er fortællingen, uanset om vi taler iværksætteri eller det danske arbejdsmarked som sådan.

Det er på tide med et opgør med denne all in-mentalitet

Denne individualiserede succesfortælling og -formel er forkert af flere grunde.

All in-myten er baseret på det enkelte individs oplevelser og ikke forskningen på området. Den enkelte persons fortælling er givetvis sand, i den forstand at personen har oplevet, at fordi vedkommende arbejdede uafbrudt i 10 år, så fik vedkommende succes, men det er ikke en formel, der hverken kan eller bør gøres til en generel betragtning.

Derudover er det aldrig ét individ, som sikrer en organisations succes. Bag hende vil der altid være et team, der er godt sammensat og effektivt ledet, og som skaber den værdi, eventuelle indehavere eller aktionærer efterfølgende kan kapitalisere økonomisk på.