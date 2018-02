Maiken Wexø: De internationale mediegiganter truer dansk tv-indhold

Laver vi tv for at tjene penge, eller tjener vi penge for at lave tv? Den diskussion tog vi igen og igen på TV 2

Laver vi tv for at tjene penge, eller tjener vi penge for at lave tv? Den diskussion tog vi igen og igen på TV 2. Når det kom til stykket, var der dog sjældent tvivl om, at tv kom først, selv om det selvfølgelig var nødvendigt at skele meget til den økonomi, der gjorde det muligt. På DR er der ingen tvivl. Tv bliver ikke bedre af at blive skabt et sted, hvor det primære fokus er på bundlinjen.

DR’s bestyrelse har ikke det fokus og har derfor mulighed for at bakke op om beslutninger, der sætter indholdet og ikke mindst seerne i første række. Sådan bør det også være for DR’s ejerkreds, som jo er den danske stat og dermed politikerne. Modsat er det hos de kommercielle kanaler ikke seernes interesse, som er førsteprioritet, og derfor giver det absolut heller ingen mening, at de danske skatteydere skal hjælpe de internationalt ejede kommercielle kanaler med at klare sig i Danmark.

Hvorfor skulle de det? Deres forretning er at tjene penge på at lave tv, som folk gider betale for, og den model skulle jo helst være selvregulerende.

Udviklingen af dansk indhold og dansk talentmasse vil aldrig blive et formål for Netflix, HBO eller Amazon. Derfor skal vi sikre, at der også i fremtiden vil være nogen, som gør det. De globale streamingtjenester har, uanset hvor mange danske støttekroner vi giver dem, en anden opgave. De skal skabe indhold med en international appel.

I Danmark har vi lige nu en stærk talentmasse, der kan bidrage til det, og derfor vil vi formodentlig også komme til at se en del indhold fortalt og produceret af danskere på de platforme. Men vi skal have steder, hvor vi kan udklække de næste generationers talenter. Steder, som gør det muligt for os at udvikle vores egen unikke stil, og som sikrer, at vi kan forblive konkurrencedygtige.

Hvis TV 2 bliver solgt, og DR slankes, risikerer vi at miste dem, der kan sikre, at der bliver taget chancer i udviklingen af dansk kvalitetsdrama

Der har både DR og TV 2 vist sig at være leveringsdygtige. Hvis TV 2 bliver solgt, og DR slankes, risikerer vi at miste dem, der kan sikre, at der bliver taget chancer i udviklingen af dansk kvalitetsdrama. Vi risikerer at miste den luft under vingerne, som sikrer, at der udvikles godt dansk indhold til børn, som ikke er styret af kommercielle hensyn. Og vi risikerer at miste den skare af journalister, vi har brug for til at stille de kritiske spørgsmål. Journalister, som har tid og ressourcer til at undersøge tingene til bunds

Hvis vi mister DR 3, DR K, et par DR-dramaserier, eller hvad der nu kan blive konsekvensen af så voldsomme besparelser, så bliver vi fattigere. Fattigere på dansk kultur og relevans, og i stedet risikerer vi, at pengene vil gå til en række internationale aktører, som ikke har brug for danske støttekroner for at klare sig, men som selvfølgelig vil søge dem, fordi de kan.