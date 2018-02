Idé til nye udflytninger: København er mættet af aktivitet, så ryk formel 1, madmarkeder og gadekoncerter til Lolland

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Udflytning afstatslige arbejdspladser er tilsyneladende det nye sort.

Hvad med udflytning af nogle af de mange events, som afholdes i København? København bestormes for tiden af eventmagere, der alle i deres godhed vil bidrage til den københavnske kulturs udvikling, eksempelvis Royal Beer gratis rockkoncerter og Arla-madfestival.

Sidste nye skud på stammen er, at vi skal have formel 1 til København.

Det er et stort projekt, der ifølge idémændene Helge Sander (tidl. mf, bosat i Herning) og Lars Seier Christensen (forretningsmand, bosat i Schweiz) vil give et enormt afkast.

Chase Carey, der er CEO for Formel One Group, sammenslutningen af private virksomheder, som står for at promovere formel 1 og ikke mindst for at udnytte dets kommercielle potentiale, forklarer, at København er en ikonisk by og derfor den perfekte ramme for deres arrangement. Fantastisk! Det kan dog indvendes, at københavnerne i stort omfang slet ikke er interesseret i danne ramme om formel 1.

Hvem ved, hvad det vil kunne kaste af sig af turisme, investering i udvikling af arbejdspladser og lignende

Faktisk er der en decideret modstand mod, at vores kvarterer og gader skal lukkes af og laves om til racerbane.

Hvorfor skal københavnerne have al glæden ved disse events?

København huser i forvejen noget, der minder om ti events om dagen året rundt til ikke udelt glæde for de mennesker, der rent faktisk bor i byen.

Der er andre steder, der i høj grad kunne bruge det økonomiske boost, som disse events angiveligt medfører. Derfor kunne man vel udflytte nogle af disse groteske arrangementer.

Man udflytter statslige arbejdspladser for at skabe udvikling i provinsen – hvorfor så ikke events som formel 1? Behøver det at være i København?

Hvem kendte til Pyeongchang før vinter-OL? Hvad med Lolland-Falster?

Det er en udfordret landsdel, og bare ét af disse megaevents ville gøre en stor forskel. Hvad siger I på Lolland-Falster? Kunne I ikke tænke jer at huse et formel 1-løb?

Arbejdspladser og stor indtægt følger med, siger arrangørerne, og det vil promovere Lolland-Falster som det dejlige sted, som vi indviede allerede ved, at det er. Hvorfor ikke få lidt international opmærksomhed?

Hvem ved, hvad det vil kunne kaste af sig af turisme, investering i udvikling af arbejdspladser og lignende.