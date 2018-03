Mattias Tesfaye: Automatisk vuggestueopskrivning og loft over elever med indvandrerbaggrund skal give frihed til børn og unge

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Politikens uddannelsesredaktør kritiserede i denne uge socialdemokraterne for at begrænse friheden i skolesystemet.

Han henviser til vores ønske om at fordele gymnasieelever bedre og sikre, at alle børn bliver skrevet op til vuggestue.

Det er en vigtig debat, hvor gamle fastlåste positioner er under opbrud. På det seneste har jeg oplevet at være enig med SF, Radikale og Inger Støjberg (V) i en diskussion om skoler i udsatte boligområder, mens jeg til gengæld var uenig med Alternativet, Enhedslisten og Marie Krarup (DF).

Jeg er selv vokset op i et almennyttigt boligområde. Vi var konstant fattige. Men jeg betragter ikke min barndom som dårlig og ufri. Tværtimod. For jeg havde en kærlig familie og var omgivet af velfærdsstatens stærke institutioner.

Børnehavens pædagoger havde tid til dem, der krævede ekstra opmærksomhed. Der var en stærk bestyrelse i boligforeningen, der arrangerede fastelavnsfester. Jeg gik i en fodboldklub, hvor der var solid opbakning fra forældrene. Jeg kom på årlig sommerferie med fritidshjemmet. Avisruten var anstændigt aflønnet. Og i min skoleklasse gik både børn fra villaerne og alle os med færre penge. Det fungerede fint.

Det var ikke konsulenter ansat i midlertidige projekter med penge fra satspuljen, der gav mig disse muligheder. Men solide institutioner i lokalsamfundet, der leverede så meget kvalitet, at også middelklassen aktivt tilvalgte, at deres børn voksede op sammen med mig.

Nogle betragter vores forslag som et angreb på friheden. Men den frihedsopfattelse er gammeldags

Det gav mig frihed til at realisere mine drømme – på trods af familiens sociale situation.

Vi socialdemokrater er alvorligt bekymrede for, at færre børn fra fattige familier i dag har denne frihed. Pædagoger har for lidt tid med børnene. Boligforeninger i belastede områder må bære alt for mange sociale opgaver. Ressourcestærke forældre flygter til privatskolerne. Idrætsforeninger i udsatte lokalsamfund savner opbakning fra forældrene. SFO’ernes sommerkolonier er for længst skåret væk. Polakkerne har overtaget avisruterne, og elevsammensætningen på skolerne bliver stadig mere socialt skæv.

De fælles institutioner er ganske enkelt blevet for svage.

Socialdemokratiet vil gøre op med denne udvikling. Nogle betragter vores forslag som et angreb på friheden. Men den frihedsopfattelse er gammeldags.

Vi ønsker, at børn automatisk skal skrives op til vuggestue fra 1-årsalderen. Hvis familien afviser, skal en sundhedsplejerske komme ud i hjemmet og vurdere, om der bliver snakket dansk. Hvis det ikke er tilfældet, skal kommunen kunne pålægge forældrene at sende barnet af sted alligevel, med henvisning til at der ellers kan trækkes i de sociale ydelser.

I dag er hvert tredje 1-2-årige barn fra indvandrerfamilier ikke i dagtilbud.

Er vores forslag et utidigt indgreb mod forældrenes frihed eller en nødvendig styrkelse af børnenes frihed? Vi mener det sidste.

Vi har også foreslået, at gymnasier ikke må have mere end 30 procent elever med indvandrerbaggrund.

De unge søger i stigende grad gymnasier med elever, der har samme kulturelle baggrund som dem selv. Et forslag fra S, SF og Radikale om at fordele eleverne bedre er netop blevet afvist af et flertal, med henvisning til at det reducerer elevernes frie gymnasievalg.

Men når vi kan se, at elever med dansk familiebaggrund aktivt fravælger det nærliggende gymnasium med stort flertal af unge fra indvandrerfamilier, bør nogen spørge, hvor frit deres valg egentlig er.

På samme måde foreslår vi, at elevsammensætningen på skoler forbedres, så der maksimalt er 30 procent tosprogede elever i klasserne.

I dag har 150 skoler flere elever.